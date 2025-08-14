北 “확성기 철거한 적 없어”… 李 정부에 찬물

김여정 “허망한 개꿈”… 美엔 대화 여지

대통령실 “신뢰회복 한 단계씩 나아가야”

김여정 북한 노동당 부부장이 14일 이재명정부의 대북 유화책을 두고 “허망한 개꿈”, “너절한 기만극”이라고 깎아내리며 “한국과의 관계를 개선할 의지가 전혀 없다”고 못 박았다. 반면 김 부부장은 미국에 대해선 조건부 대화 가능성을 시사했다. 그는 “우리는 미국과 마주 앉을 일이 없다”면서도 “되돌릴 수 없는 과거에 집착하는 회담에 대해서는 전혀 관심이 없다”고 했다. 미국과의 핵 군축 협상에는 임할 수 있다는 뜻이 내포돼 있다는 해석이 나온다.



김 부부장은 이날 조선중앙통신을 통해 공개된 담화에서 “우리의 국법에는 마땅히 대한민국이 그 정체성에 있어서 가장 적대적인 위협 세력으로 표현되고 영구 고착되어야 할 것”이라며 이같이 밝혔다.

14일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 북한군 초소 옆에 대남 확성기가 설치돼 있다. 연합뉴스

김 부부장은 특히 이재명 대통령이 지난 12일 국무회의에서 “북측도 일부 확성기를 철거하고 있다고 한다”고 말한 데 대해 “사실부터 밝힌다면 무근거한 일방적 억측이고 여론조작 놀음”이라며 “우리는 국경선에 배치한 확성기들을 철거한 적이 없으며 또한 철거할 의향도 없다”고 잘라 말했다.



합동참모본부는 지난 9일 “북한군이 전방 일부 지역에서 대남 확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다”고 밝힌 바 있고, 이 대통령은 이를 우리 군의 대북 확성기 시설 선제 철거에 대한 호응 조치로 평가했다. 그러나 북한 확성기 40여대 중 2대에 대한 철거 동향이 포착됐고, 이 중 1곳은 당일 복구된 것으로 전해졌다. 군 관계자는 “나머지 1대는 여전히 철거 상태”라며 김 부부장의 주장이 사실과 다르다는 취지의 입장을 이날 밝혔다.



김 부부장은 또 한·미가 18일부터 시작하는 연합 군사훈련 ‘을지 자유의 방패(UFS)’와 한꺼번에 실시하기로 했던 야외기동훈련(FTX) 일부를 다음 달로 연기한 것에 대해서도 “평가받을 만한 일이 못 되며 헛수고로 될 뿐”이라고 했다. 그러면서 “우리는 미국의 충성스러운 하수인이고 충실한 동맹국인 한국과의 관계를 개선할 의지가 전혀 없다는 데 대해 여러 차례 밝혀 왔으며 이 결론적인 입장과 견해는 앞으로 우리의 헌법에 고착될 것”이라고 밝혔다. 김정은 북한 국무위원장은 지난해 1월 헌법에 ‘적대적 두 국가론’을 반영할 것을 지시한 바 있다.



정부는 그럼에도 남북 신뢰 회복 조치를 흔들림 없이 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 김 부부장 담화와 관련해 “남북 간에 신뢰 회복을 위해 한 단계씩 나아가는 과정을 이어가야 한다”고 밝혔다.