55살 ‘꺼벙이’, 쇼트폼 애니로 재탄생

길창덕 화백 신문 연재 명랑만화

지식재산 확장 프로젝트 추진

네이버웹툰 ‘컷츠’서 공개 예정

반쯤 감긴 졸린 눈, 머리에는 동그란 땜빵이 있는 명랑만화 캐릭터 ‘꺼벙이’(사진)가 탄생 55주년을 맞아 애니메이션으로 재탄생한다. ‘꺼벙이’를 그린 길창덕(1929∼2010) 화백의 저작권을 기반으로 지난해 출범한 콘텐츠 기업 케이씨디컴퍼니는 ‘꺼벙이’ 지식재산(IP) 확장 프로젝트를 추진한다고 14일 밝혔다. 케이씨디컴퍼니는 길 화백의 자녀 길혜연이 대표를 맡고 있다.

인공지능(AI) 기술을 통해 ‘꺼벙이’를 쇼트폼 애니메이션으로 제작, 네이버웹툰 ‘컷츠’에서 공개할 계획이다.

1970년 잡지 만화왕국에서 처음 등장한 ‘꺼벙이’는 소년중앙(1973~1977년), 소년조선일보(1980∼1990년)에서 1584회 연재됐다. 졸린 듯 반쯤 감긴 눈과 머리 위에 동그란 땜빵(백선)이 트레이드 마크인 꺼벙이는 어수룩하지만 정감 가는 캐릭터로 많은 사랑을 받았다.

1970년대 서울 중산층과 신흥주거지의 골목을 배경으로 아파트가 등장하기 전 골목 공동체의 모습이 남아 있다는 평가를 받아 2017년 서울문화유산으로 선정되기도 했다.

이번 프로젝트에서는 길 화백의 장난기 가득한 글씨를 복원한 ‘길창덕체’도 제작해 애니메이션과 다양한 콘텐츠에 활용한다.

아울러 과거 잡지·신문 연재본을 묶은 ‘꺼벙이 완전판’도 출간한다. ‘순악질여사’, ‘재동이’, ‘고집세’ 길 화백 대표작은 전집으로 복간할 계획이다.

경기콘텐츠진흥원이 고우영 화백의 ‘서유기’와 함께 ‘꺼벙이’ 쇼트폼 애니메이션 프로젝트를 지원하며, 박인하 서울웹툰아카데미(SWA) 이사장이 프로젝트 디렉터를 맡았다.

박 이사장은 “길창덕 선생님은 한국 만화역사상 가장 오랜 시간 사랑받은 작가 중 한 분”이라며 “길창덕 만화 속 캐릭터에는 우리 모두의 어린 시절이 담겨 있다”고 평가했다.