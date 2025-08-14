호우에 ‘푹’ 적은 신발, 그냥 두면 큰일나요

출근하며 신고 나갔던 운동화가 극한 호우에 푹 젖어버렸다. 그냥 두면 마르긴 하겠지만 찜찜하다. 가죽은 특히 더 걱정이다. 젖은 신발 어떻게 관리해야 할까.

비에 젖은 신발은 집에 와서 잘 세척하고 건조해야 망가지지 않는다. 게티이미지뱅크

14일 업계에 따르면 젖은 신발을 그대로 방치하면 냄새가 나고, 망가져 오래 신지 못하게 될 수 있다.

운동화의 경우 밑창을 빼고 그늘에서 말려야 한다. 빈 병과 신문지를 이용하면 도움이 된다. 신문지를 신발 안쪽에 구겨 넣은 뒤 병에 꽂아 말리면 바람이 잘 통해 그냥 말릴 때보다 건조시간을 줄일 수 있다고 한다.

세탁망에 수건과 함께 넣은 뒤 세탁기 탈수나 건조기를 이용하는 방법도 있다.

다만 건조기에 돌릴 때는 주의사항을 기억해야 한다. 신발 라벨을 보면 건조기 사용 여부를 확인할 수 있다. 가죽이나 스웨이드 신발, 반짝이 등 장식이 있는 신발은 절대 안 된다.

허용되는 신발이라면 신방끈과 밑창을 빼야 잘 마른다. 전용 거치대가 없다면 세탁망을 이용한다. 건조기에 신발건조모드가 있다면 이용하고, 없다면 최대한 낮은 온도로 열기 없는 바람으로 해야 운동화가 손상되지 않는다.

우산을 쓴 시민들이 서울 종로구 광화문 네거리에서 발길을 재촉하고 있다. 연합뉴스

가죽구두라면 집에 와서 일단 마른 수건으로 물기를 꼼꼼히 닦아내야 한다. 이후 통풍이 잘되는 그늘에서 완전히 말린다. 구두 안쪽에 물기를 빨아들일 수 있는 신문지를 구겨 넣으면 습기 제거도 빨리 될 뿐만 아니라 구두 형태도 유지할 수 있다.

레인부츠(장화)는 비로 발이 젖지 않게 하기 위한 용도로 나온 것이지만, 이 역시 사후 관리가 중요하다.

레인부츠는 방수가 잘 되는 만큼 통풍이 안 된다. 맨발로 신었다간 발에 땀이 차고 습해져 곰팡이에 노출되기 쉽다. 양말을 신는 것이 한 방법이 될 수 있다.

레인부츠를 신고 나갔다 온 뒤에는 마른 천으로 신발 안팎을 잘 닦고, 신문지를 구겨 신발 안에 꼼꼼히 넣어 바람이 잘 통하는 그늘에서 말리면 된다.

스포츠샌들은 베이킹소다를 물에 푼 뒤 솔로 문질러 닦은 뒤 잘 말린다. 세탁 후에는 직사광선을 피해 그늘에서 자연 건조시키는 것이 좋다.

세탁기를 이용해 운동화를 빨 때는 세탁망에 넣어야 손상을 방지한다. 게티이미지뱅크

신발이 마른 뒤 꿉꿉한 냄새가 남아 있다면 10원짜리 동전을 넣어두면 도움이 된다. 10원짜리 동전의 구리 성분이 산화되면 구리 이온이 되는데, 이 이온이 악취를 만드는 미생물을 죽이고 냄새를 흡수한다. 녹차 티백이나 커피 가루 등을 천으로 감싸 신발 안에 하루 이틀 정도 넣어둬도 냄새 제거에 도움이 된다.

전용 탈취제를 쓰는 것이 가장 쉬운 방법일 수 있다.