李대통령 “온실가스 감축 과정서 전기요금 오를 수밖에…적극 알려 동의 구해야”

이재명 대통령은 14일 “온실가스 감축목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다”며 “적극적으로 국민에 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다”고 했다.

이재명 대통령이 지난 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 나라재정 절약 간담회에서 발언을 경청하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재한 자리에서 이같이 밝혔다고 이규연 대통령실 홍보소통수석이 브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 “우리나라는 2050년 탄소중립을 선언하고 법제화하고 있는 만큼 이를 달성하는 방향으로 2035년 목표를 설정해야 한다”며 “환경문제와 경제 문제는 따로 분리될 수 없고 기후위기를 성장의 기회로 만들어달라”고 주문했다.

이어 “어차피 가야 할 길이라면 기후 위기에 적극적으로 대응해야 한다”며 “재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 국가 감축 목표를 달성하는 방안을 강구하라”고 지시했다. 그러면서 “철강, 정유, 화학 등 일부 업종의 특수성도 고려해서 정책을 추진해야 한다”고 덧붙였다.

이 수석은 “이날 회의에서는 기후위기 대책과 에너지 정책이 집중 토의됐다”며 “올해 안에 유엔(UN)에 제출해야 하는 2035년 국가온실가스 감축목표에 대해 그간 준비상황을 점검했다”고 밝혔다.

전기요금 인상 문제에 대해선 “오늘부터 고민해야 한다”며 “우선 오늘 2035년까지 우리가 해야 할 것을 올해 안에 결정해야 한다”고 말했다.

이 수석은 “감축목표를 설정하다 보면 얼마만큼의 압박이 있을 수 있는 것인지, 그런 것들에 대해 고민할 것”이라며 “무작정 전기요금을 올린다, 내린다가 아니고 온실가스 목표를 추구하다 보면 그런 압력이 생길 수 있으니 이를 잘 살피라는 말이었다”고 설명했다.

이어 “전기요금은 온실가스 감축목표를 높여갈수록 전기요금의 압박이 생길 수밖에 없는데, 그렇다고 해도 취약계층의 압박을 잘 살피고 바로 전가되는 건 잘 봐서 해야 한다고 했다”며 “세계적인 선진국이 가는 방향을 볼 때 온실가스 감축을 회피할 수는 없고, 재생에너지를 빨리 늘려 압력을 최소한으로 줄여나가야 한다는 취지로 말했다”고 밝혔다.

그러면서 “그런 부분의 압력을 줄이기 위해 ESS 같은 기술 점검이나 에너지고속도로에 대한 얘기를 했다”며 “당장 전기요금을 올린다, 안 올린다, 언제 올린다는 것은 시기상조”라고 말했다.