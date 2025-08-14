해양경찰 2인자 ‘12·3 계엄 발언’ 전격 대기발령

2024년 차기 청장 후보로 유력하게 거론

충암고·서울대 출신 윤 전 대통령과 같아

해양경찰의 서열 2위가 전격 대기발령됐다. 지난해 ‘12·3 비상계엄 사태’ 당일 수뇌부들이 모인 자리에서 총기를 불출해 무장하라는 지시와 수사 인력의 계엄사 파견을 주장한 것으로 알려진 안성식 기획조정관(치안감)이 그 대상이다. 해경 본청에는 현재 청장 아래인 차장이 공석인 탓에 안 조정관이 직무대리를 겸하고 있어 사실상 2인자다.

해양경찰청은 14일 이와 관련해 안 기획조정관이 정상적인 직무수행이 곤란하다고 판단해 즉시 대기발령 조치했다고 밝혔다. 과거 안 조정관이 계엄 선포 때 부적절한 행적이 전해지면서 조직 전반이 술렁였다.

이날 오전 해경청은 “지난해 12월 3일 계엄 선포 직후 해경 간부의 총기 무장 지시와 수사 인력 계엄사 파견 지시로, 해경도 비상계엄에 가담하려 했다”는 보도는 사실이 아니라고 해명했다. 그러면서 “안 조정관이 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토, 합수부 구성 시 수사인력 파견 검토 등을 언급한 사실은 있지만 이에 따른 조치가 실행된 것은 없다”고 부연했다.

그러자 안 조정관은 “사시 출신으로 계엄법을 잘 알아 건의했던 것뿐”이라고 입장을 냈다. 이 같은 진화에도 대외적인 파장은 수그러들지 않았다. 그의 이력에 정치권이 주목한 것이다. 안 조정관은 파면 당한 윤석열 전 대통령과 같은 서울 충암고 출신으로, 서울대를 나와 2008년 사법시험 특채(경정)로 해경에 입문했다.

특히 2022년 3월 본청 형사과장 재임 시 해경 출신으로는 처음으로 대통령직 인수위원회에 파견돼 화제를 모았다. 총경 계급에서 2023년 경무관, 2024년 치안감으로 2년 사이에 두 계급을 승진한 바 있다. 전임 수장의 임기 만료를 두 달 앞둔 지난해 11월 다른 후보이자 상급자를 제치고 유력한 차기 청장으로 거론되기도 했다.

더불어민주당 백승아 원내대변인은 국회 브리핑에서 “해경 간부가 총기 무장을 지시하고 불법 계엄에 해경 조직을 가담시키려 했다면, 이는 헌법 수호 의무를 저버리려 한 반헌법적 범죄”라고 공식적으로 비판했다. 일각에서는 안 조정관이 앞서 계엄사범이 많이 나올 것으로 판단, 유치장 정비까지 지시한 걸로 전해졌다.