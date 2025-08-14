조경태, 한동훈에 러브콜…"진심을 믿고 도와달라"

안철수와 후보 단일화 가능성 줄고 친한계 표심 구애

국민의힘 당권 주자인 조경태 후보는 14일 한동훈 전 대표를 향해 "조경태의 진심을 믿고 도와달라"고 말했다.



사실상 친한(친한동훈)계에 대한 '러브콜'을 보낸 셈이다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 4월10일 서울 여의도 국회 분수대 앞에서 대선 출마 선언을 마치고 조경태 의원과 악수하고 있다. 연합뉴스

조 후보는 이날 페이스북에서 "비상계엄을 가장 먼저 위헌·불법이라고 규정하면서 목소리를 낸 분이 한 전 대표"라며 "전 누구보다도 한 전 대표의 역할을 기대하고 염원하는 사람이다. 가는 길에 늘 함께 할 것"이라고 적었다.



이어 "당이 절체절명의 위기다. 두 눈 뜨고 당이 죽어가는 걸 두고 볼 수 없다"고 강조했다.



그러면서 "당을 진정으로 사랑하는 혁신 세력과 함께 정통 보수 정당으로, 수권정당으로 새롭게 태어날 수 있도록 최선을 다하겠다. 국민의힘을 재건하는 데 힘을 모아달라"고 호소했다.



조 후보의 이날 글은 8·22 전당대회 본경선을 8일 앞두고 개혁 성향 당권 경쟁자인 안철수 후보와의 단일화 가능성이 점차 줄어들면서 당내 친한계 표심을 얻기 위해 한 전 대표에게 도움을 요청한 것으로 풀이된다.



조 후보는 앞서 여러 차례 안 후보를 향해 혁신 후보 단일화를 제안했으나, 안 후보는 이에 선을 긋고 있다.



조 후보는 지난 대선 당시 한 전 대표의 선거대책위원장을 맡기도 했다.

<연합>