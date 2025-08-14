필수의료 전공의 1098명 “더는 동료 잃고 싶지 않다”

중증·핵심과 사직 전공의 1098명이 “생명을 살리고자 하는 동료를 더는 잃고 싶지 않다”며 정부에 실질적인 대책 마련을 촉구했다.

전국 152개 의국의 중증·핵심 사직 전공의 1098명은 14일 성명문을 통해 “의정갈등을 봉합하고 중증·핵심의료를 지킬 수 있는 실질적이고 지속 가능한 대책을 마련해달라”고 밝혔다.

지난11일 서울 시내 대학병원에서 의료진들이 이동하는 모습. 뉴시스

이들은 자신을 ‘기피과’, ‘낙수과’에 속한 젊은 의사들이라고 소개한 뒤 “저희는 더는 동료를 잃고 싶지 않다”며 “수련 환경의 개선을 바라는 전공의들의 목소리를 귀 기울여달라”고 했다.

이어 “생명을 살리고자 하는 열정을 품은 후배들이 그 불씨를 지킬 수 있도록 도와달라”며 “수년간의 수련을 마치고도 국방의 의무를 다한 뒤 수련 재개조차 불투명한 동료들이 다시 의료 현장으로 돌아올 수 있도록 실질적 방안을 마련해달라”고 요구했다.

이들은 지난해 정부의 의대 증원 발표 이후 이어진 의정갈등이 우리 의료의 근간을 흔들고, 중증·핵심의료의 미래를 불투명하게 만들었다고 지적하며 신속한 대책 마련을 촉구했다. 더는 의료진 개개인의 사명감에 기대어 버틸 수 없다고 강조했다.

그러면서 “이제 정부와 국회가 나설 골든타임”이라며 “의료진과 환자 모두가 안전한 진료 환경이 제도적으로 마련돼야 다음 세대에게도 최선의 의료를 남길 수 있다”고 했다.

이어 "국민 여러분이 지난 시간 느낀 불안과 불편함에 공감한다"며 "앞으로 더 심도 있게 배우고 더 치열하게 고민하며 국민 여러분의 안내와 믿음에 보답하겠다"고 했다.