문진석 의원, 천안갑 행안부 특별교부세 12억원 확보

누리별 장애인종합복지관 다목적강당 증축 5억원

청수2공원 시설정비 및 쿨링포그 설치 2억원

일봉공원 맨발 걷기길 조성 2억원

산불진화장비(진화차량 등) 구입 3억원

더불어민주당 원내수석부대표인 문진석 국회의원은 2025년도 상반기 지역구(천안시갑) 행정안전부 특별교부세로 12억원을 확보했다고 15일 밝혔다.

이번에 확보된 특별교부세는 △누리별 장애인종합복지관 다목적강당 증축(현안, 5억) △청수2공원 시설정비 및 쿨링포그 설치(현안, 2억) △일봉공원 맨발 걷기길 조성(현안, 2억) △산불진화장비 구입(재난, 3억) 등 12억 원이다.

문진석 의원.

누리별 장애인종합복지관 다목적강당 증축사업은 복지관을 찾는 장애인들이 안전하게 상시 이용할 수 있는 활동공간을 확보하기 위해 다목적강당을 증축하는 사업이다. 올해 12월 시공업체 계약 및 착공이 이뤄질 예정이다.

청수2공원 시설정비 및 쿨링포그 설치사업은 10년도 넘은 노후 목재 펜스를 교체하고 약 80m 구간에 쿨링포그를 설치해 열섬현상을 완화하는 등 시민들이 이용할 수 있는 쾌적한 환경을 조성할 계획이다.

일봉공원 맨발 걷기길 조성사업은 공원 정상부에 조성돼있는 0.4km 맨발 걷기 길을 1.5km로 확대 조성해 세족장 등을 설치하는 사업이다. 2026년 6월 완공을 목표로 하고 있으며, 늘어난 맨발 걷기 수요를 충족할 수 있게 될 예정이다.

산불진화장비 구입사업(진화차량 등)은 최근 급증하는 대형산불을 예방하기 위해 진화 차량, 랜턴·진화복 등 진화 장비를 확충하는 사업이다. 천안은 충남도에서 4번째로 많은 산림면적을 보유하고 있으나, 산불 진화 차량 보유 대수는 11대에 불과해 비슷한 산림면적을 보유한 부여(22대), 보령(17대)보다 한참 부족한 수준이다. 이번 특별교부세로 노후차량 2대를 우선 교체해 대응력을 높이고, 차후 예산을 확보해 차량 대수를 늘려나갈 예정이다.

문진석 의원은 “이번 행정안전부 특별교부세는 시민들이 체감할 수 있는 예산 지원이 이뤄지도록 집중했다”면서 “천안 시민들이 바랐던 사업이 다수 추진되도록 중앙정부 예산확보에 더 많은 노력을 기울이겠다”고 말했다.