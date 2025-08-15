천주교 유경촌 주교 선종… 향년 64세

천주교 서울대교구 유경촌 주교가 15일 병환으로 선종했다. 향년 64세.



천주교 서울대교구는 유경촌 주교가 15일 오전 0시 28분 병환으로 가톨릭대학교 서울성모병원에서 선종했다고 밝혔다. 고인은 1962년 서울에서 천주교 신자인 부모 밑에서 6남매 중 막내로 태어났다. 셋째 형은 배우 출신 유인촌 전 문화체육부 장관이다.

유 주교는 1980년 성신고등학교, 1984년 가톨릭대학교를 졸업했다. 유 주교는 사제가 되기 전 1988년부터 4년간 독일 뷔르츠부르크대학교로 유학을 떠났다. 이후 1992년 사제품을 받은 그는 프랑크푸르트의 상트게오르겐대학교에서 신학박사 학위를 취득했다.

귀국 후 1999년 목5동 성당 보좌 신부로 사목을 시작한 유 주교는 같은 해 가톨릭대학교 윤리신학 교수로 임명돼 교육과 연구 활동으로 사목 영역을 넓혔다. 이 시기 그는 가톨릭 사회교리의 확산과 각종 사회문제에 대한 교회의 시각을 전하는 데 힘썼다. 유 주교는 2008년부터 2013년까지 서울대교구 통합사목연구소장을 역임하며 '서울대교구 규정집' 발간을 주도했다. 이 규정집은 교구 설정 180주년을 맞아 교구 행정과 사목 현장을 체계적으로 뒷받침하는 지침서로, 사목 행정의 전문화와 효율화에 기여했다.



2013년 12월 30일 프란치스코 교황이 유 주교를 서울대교구 보좌주교로 임명하고 이듬해 2월 5일 유 주교는 주교로 서품됐다. 이후 서울대교구 사회사목담당 교구장대리로서 사회적 약자 보호, 환경 보전, 정의와 평화 실현을 위해 헌신해왔다. 신학생 시절부터 '낮은 자와 함께하는 사제'가 되기를 다짐한 유 주교는 청빈, 겸손, 사회적 약자에 대한 배려로 동료 선후배 사제들의 귀감이 되어왔다. 그는 사목 현장에서 사회적 약자들을 직접 만나 그들의 상황을 경청하며, 위로와 도움을 아끼지 않는 사목 활동을 지속적으로 펼쳤다.



빈소는 주교좌 명동대성당에 마련된다. 장례 일정은 추후 공지될 예정이다.