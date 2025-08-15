정청래, 조국 광복절 특사에 “진심 환영·축하‥ 곧 만나자”

조국 “사면·복권은 검찰 독재 상징적 장면”

정청래 조국혁신당 대표는 15일 조국 전 조국혁신당 대표 광복절 특별 사면과 관련해 “조국 대표님의 석방을 진심으로 환영하고 축하드린다”고 밝혔다.

조국혁신당 조국 전 대표가 15일 서울 구로구 남부교도소에서 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 교도소 관계자들과 인사하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 페이스북에 이같이 밝힌 뒤 “건강체크하시고 자유로운 일상으로 자연스럽게 적응 회복하시길 바란다”고 썼다. 그러면서 “곧 만나서 많은 대화 나누자”고 했다.

조 전 대표는 이날 8개월의 수감 생활을 마치고 서울 남부교도소를 출소했다. 그는 대국민 인사 메시지에서 “오늘 저의 사면·복권과 석방은 검찰권을 오남용해 온 검찰 독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기억될 것”이라고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 언론개혁특별위원회 출범식 및 1차 회의에 참석하고 있다. 뉴스1

이어 “이재명 정부는 반드시 성공해야 하며, 이재명 대통령님도 성공한 대통령이 되셔야 한다. 미력이나마 힘을 보태겠다”며 “민주진보 진영은 더욱 단결하고 연대해야 한다”고 했다.

조 전 대표는 자녀 입시 비리 등 혐의로 2019년 12월 재판에 넘겨져 3년 2개월 만인 2023년 2월 1심에서 징역 2년을 선고받았고, 지난해 2월 항소심에서도 징역 2년 실형이 유지됐다. 이후 대법원은 지난해 12월 원심 판결을 확정했고, 조 전 대표는 같은 달 16일 수감됐다.