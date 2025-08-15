이국주 "축의금 너무 많이 나가…다들 축의금에 열 받아 결혼 하는 듯"

유튜브 채널 '이국주' 13일 공개 영상

유튜브 채널 '이국주' 영상 갈무리

코미디언 이국주가 결혼식에 대한 색다른 시선을 드러냈다.

지난 13일 이국주의 유튜브 채널에는 '폴킴이랑 핫플 천국 성수역 맛집 탐방'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

영상 속에서 이국주는 폴킴과 함께 성수동에 위치한 베트남 음식 가게를 찾았다. 다양한 음식들을 주문한 후 이국주는 지난해 결혼을 한 폴킴에게 "왜 이렇게 요즘 결혼을 많이 하냐"라고 투정을 부렸다.

이국주는 그러면서 "(축의금으로) 돈이 많이 나가게 (많이 결혼한다)"라며 "폴킴, 너처럼 조용히 결혼하든가"라고 폴킴이 결혼식 없이 결혼을 한 것을 언급했다.

이에 대해 이국주는 "(축의금으로) 돈이 생각보다 많이 깨진다"라며 "그래서 열 받아서 결혼하나 봐, 돌려받으려고"라고 색다른 시선을 전해 웃음을 전했다.

이국주는 폴킴에게 "너는 너무 고맙다"라며 "얼마나 예쁘게 결혼하나, 조용히 자기들끼리"라고 말하기도. 이에 폴킴은 "저 결혼식 안 한 거 칭찬받은 거 처음이다"라고 말해 폭소케 했다.

한편 폴킴은 지난해 4월 결혼 소식을 전했다. 다만 결혼식은 진행하지 않았다.

<뉴스1>