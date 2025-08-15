[속보] 李 대통령 ‘잘하고 있다’ 59% [한국갤럽]

이재명 대통령의 직무 수행에 대해 ‘잘하고 있다’는 긍정 평가는 59%, ‘잘못하고 있다’는 부정 평가가 30%라는 여론조사 결과가 15일 발표됐다.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과 전화 통화를 하고 있다. 대통령실 제공

여론조사회사 한국갤럽은 지난 12일부터 14일까지 만 18세 이상 1007명에 이 대통령 직무 수행 평가를 묻자 이 같은 결과가 나왔다고 밝혔다. 의견을 유보한 응답은 11%였다.

직전 조사(7월 3주차) 대비 긍정 평가는 5%포인트(p) 내렸고, 부정 평가는 7%p 올랐다. 긍정 평가는 광주·전라(86%), 인천·경기(60%), 서울(59%), 대전·세종·충청(59%), 여성(62%), 40대(77%), 50대(71%), 더불어민주당 지지층(95%), 진보층(86%), 중도층(64%)에서 높았다.

대구·경북(44%), 부산·울산·경남(49%), 70대 이상(40%), 국민의힘(20%), 무당층(35%), 보수층(35%)에선 긍정 평가가 과반에 못 미쳤다.

이번 조사는 전화 면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 13.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.