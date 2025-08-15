‘주춤’하는 국내 증시에… 8월 손바뀜 연중 최저

이달 들어 국내 증시 손바뀜이 연중 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

15일 한국거래소에 따르면 이달 들어 유가증권(코스피)시장과 코스닥시장의 시가총액 회전율은 5.24%로 집계됐다. 올해 들어 가장 낮은 수준이다.

14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

회전율은 시가총액 대비 거래 대금의 비율로, 이 수치가 높을수록 투자자 간 거래가 자주 일어났다는 의미이다. 국내 증시 회전율은 지난 1월 12.35%를 기록한 이후 2월 16.96%까지 높아졌으며, 이후 5월 제외하고 대부분 13∼15%대를 기록했다. 5월에는 11.55%였다가 이달 들어서 한 자릿수대로 뚝 떨어진 것이다.

시장별로 보면 코스피시장의 8월 회전율은 4.14%로 역시 연중 최저치이고, 코스닥시장은 12.16%로 역시 올해 중 가장 낮은 수준을 기록했다.

이처럼 회전율이 하락한 이유는 거래 대금이 감소한 영향 때문이다. 이번 달 코스피시장과 코스닥시장의 합산 일평균 거래 대금은 15조9420억원으로, 6월 22조3610억원 이후 낮은 수준이다. 이달 들어 주가지수가 횡보한 데 따른 것으로 풀이된다.

코스피의 경우 종가 기준 지난 1일 3200선 아래로 내려갔다가 나흘 만에 회복했지만 좀처럼 상승 모멘텀을 찾지 못하고 있다. 코스닥도 800선에서 등락을 거듭하고 있다. 8월은 계절적으로 투자자가 시장을 관망하는 분위기가 있다. 2분기 어닝 시즌이 종료된 시점에서 상장사 실적이 컨센서스(시장 평균 전망치)를 밑돈 점도 영향을 미친 것으로 보인다.

신현용 유안타증권 연구원은 “2010년 이후 한국 증시의 8월 월평균 누적 거래량은 전월 대비 약 21.0% 축소되는 모습이 나타난다”며 “특히 올해의 경우 8월 관망세가 짙어짐에 따라 증시 부진이 유발되는 것으로 해석된다”고 말했다.