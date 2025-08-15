비트코인, 최고치 하루 만에 뚝… 12만달러 붕괴

비트코인이 역대 최고가를 경신한 지 하루 만에 12만달러선이 붕괴하며 급락했다.

글로벌 금융 플랫폼 인베스팅닷컴에 따르면 이날 오후 1시20분 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 3.16% 떨어진 11만9146달러에 거래됐다.

사진=AFP연합뉴스

비트코인 가격은 전날 12만3600달러 선을 돌파하며 역대 최고가를 경신했다. 지난달 14일 역대 최고가 12만3100달러선을 기록한 지 한 달 만이다.

앞서 발표된 미국의 인플레이션 지표가 예상치에 부합하면서, 다음달 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 커졌기 때문이다. 하지만 이날 발표된 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 상회하면서 급격히 하락하고 있다.

미국 노동부는 7월 PPI가 전월 대비 0.9% 상승했다고 발표했다. 다우존스가 집계한 전문가 예상치 0.2% 상승을 크게 웃돈 것으로, 전년 동기 대비 상승률은 3.3%다. 도매 물가는 소비자 물가 선행 지표로 여겨진다.

여기에 스콘 베선트 미국 재무장관이 비트코인과 디지털 자산 준비금 확대를 위한 추가 매입 계획이 없다고 밝히면서 심리적 지지선인 12만달러로 떨어졌다.

시가총액 2위 이더리움은 2.76% 떨어진 4627달러에, 3위 리플은 5.43% 하락한 3.12달러에 거래됐다.