故백원길, 양양 하천에서 안타까운 죽음...사망 12주기

배우 겸 연극 연출가 고(故) 백원길. MBC '무신' 캡처.

배우 겸 연극 연출가 故백원길이 세상을 떠난 지 어느덧 12년이 흘렀다.

지난 2013년 8월16일, 백원길은 강원 양양군 서면 남대천 상류에서 숨진 채 발견됐다. 향년 42세.

경찰은 이날 0시 18분쯤 백원길의 극단 후배로부터 미귀가 신고를 접수했다. 후배는 드라마 촬영을 앞둔 백원길이 전날부터 연락이 끊기자 직접 그의 집을 방문해 실종신고를 한 것으로 확인됐다.

이에 경찰은 인력 30여명을 동원해 남대천 일대를 수색했고, 현장 확인 끝에 하천 상류 1m 깊이의 물속에서 백원길을 발견했다. 조사 결과, 그는 약 3개월 전부터 작품 활동을 위해 양양에 거처를 마련해 혼자 거주해 온 것으로 알려졌다.

백원길이 남긴 SNS 기록. 트위터 캡처.

그는 같은달 11일, 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “촬영이 며칠 빈다”며 “양양으로 가서 쉬어야지”라는 글을 올렸다. 13일에도 “오후 밤낚시 하려고 열심히 땅 파서 지렁이하고 벌레들 잡았더니 피곤하다”며 “역시 혼자 있으면 귀찮아진다”라고 남겼다.

경찰과 소방당국은 백원길이 밤낚시를 하던 중 어항을 놓기 위해 홀로 물속에 들어갔고, 급한 물살에 몸을 가누지 못해 안타까운 사고로 이어진 것으로 보고 있다. 그는 스노클링 장비도 구매했던 것으로 전해진다.

당시 소속사 물고기엔터테인먼트 측은 “시신은 오늘 내로 서울로 이송된다”며 “이루 말할 수 없을 정도로 애통하다”고 입장을 밝혔다. 이어 “고인은 드라마와 영화 등의 출연을 앞두고 있던 상황이라 더욱 안타깝다”고 애도했다.

갑작스러운 고인의 소식에 동료 배우들 역시 깊은 슬픔을 드러냈다. 박정민은 “부디 좋은 곳에서 편히 쉬시기 바랍니다”라며 “평소에 정말 존경했습니다, 몇 번의 공연 그리고 같이 했던 작품에서 느꼈던 선배님의 에너지를 고스란히 본받아 보겠습니다”라고 추모했다.

유연석은 “얼마 전 공연을 마치고 환하게 웃으시던 백원길 선배의 미소가 아직도 눈앞에 선하다”며 “너무 좋은 배우가 우리 곁을 떠나 너무나 아쉽고 허망하다”고 적었다. 이어 “좋은 곳에서 항상 그렇게 웃을 수 있기를...”이라며 마음 아파했다.

한편 백원길은 2002년 영화 ‘성냥팔이 소년의 재림’로 데뷔했다. 그는 영화 ‘수상한 이웃들’, ‘황해’,‘내가 고백을 하면’ 등에 출연했다. 또 드라마 ‘심야병원’, ‘무신’, ‘드림하이’ 등을 통해 대중들에게 얼굴을 알렸다.