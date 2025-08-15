트럼프, 워싱턴 경찰 지휘권 접수…노숙자 텐트촌 철거 작업도

도널드 트럼프 행정부가 미국의 수도 워싱턴의 경찰 지휘권을 접수했다. 워싱턴의 노숙자 텐트촌 철거 작업도 시작됐다.

14일(현지시간) AP통신에 따르면 팸 본디 법무장관은 이날 테리 콜 마약단속국(DEA) 국장을 워싱턴 경찰청을 지휘하는 ‘비상 경찰청장’으로 임명했다. 워싱턴 경찰청은 민주당 소속 뮤리엘 바우저 시장이 임명한 파멜라 스미스 청장이 이끌었지만 이제부터는 연방 정부가 직접 워싱턴 경찰을 통제하겠다는 것이다. 본디 장관은 향후 워싱턴 경찰청의 모든 법 집행은 콜 국장의 승인을 받아야 한다고 밝혔다. 그러면서 워싱턴 경찰청의 이민 단속 제한 정책을 폐지한다고 선포했다. 지금껏 워싱턴 경찰은 민주당 시장의 방침에 따라 연방 정부 산하 기관이 체류 자격과 관련해 이민자를 체포하는 것에 협조하지 않았지만, 향후 연방 정부의 지침에 따라 법 집행에 나서야 한다는 것이다. 백악관 관계자는 연방 작전이 기존처럼 야간 중심이 아니라 24시간 내내 운영될 것이며, 범죄율이 높은 지역과 ‘핫 스팟’으로 알려진 곳들을 겨냥할 것이라고 밝혔다.

14일(현지시간) 트럼프 대통령의 방침에 따라 워싱턴에서 노숙자 텐트촌 철거 작업이 시작되면서 노숙자들이 자신의 소지품을 텐트에서 꺼내고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

특히 트럼프 대통령이 오래전부터 집착해 온 노숙자 텐트촌 철거 작업도 강화됐다. 시청 소속 차량이 이날 기차역 앞 광장의 노숙자 텐트 일부를 철거했다. 텐트촌에서 숙식했던 노숙자 중 일부는 자원봉사자의 도움으로 짐을 싸서 떠났다. 이날 새벽 케네디 센터 인근 풀밭에서도 노숙자 캠프 철거 작업이 진행됐는데, 노숙자 윌리엄 윌슨(66)은 옷과 캠핑 장비를 실은 수레를 끌며 워싱턴포스트(WP)에 “대통령이 우리랑 같이 여기서 며칠 지내보면 좋겠다. 우리는 좋은 사람들이고, 여긴 우리 가족 같은 공동체”라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 워싱턴의 범죄 확산을 이유로 연방 정부 법 집행기관을 배치하라고 지시했다. 이에 따라 미 연방수사국(FBI)을 비롯해 이민세관단속국(ICE), DEA 등 12개 기관 요원이 8일 자정부터 워싱턴에 배치됐다. 또한 주방위군 800명이 워싱턴의 각종 기념물 경비와 순찰 활동에 동원됐다. 시내 기차역 앞에는 군용 험비 차량이 배치됐다.

이날 광장 주변에선 트럼프 행정부를 비판하는 시위도 벌어졌다. 현지 인권단체들은 경찰이 조만간 시내 전역의 노숙자 텐트촌을 철거할 것으로 예상하고 있다. 전날 시내 유흥 지역에선 대대적인 검문이 시행돼 주민들이 반발했다. 백악관에 따르면 전날 밤 45명이 체포됐고, 이중 29명은 불법 체류 혐의였다. 국방부는 “트럼프 대통령이 질서가 회복됐다고 판단할 때까지 주방위군이 수도를 지킬 것”이라고 설명했다.

워싱턴은 미국의 50개 주(州)와 달리 주 정부와 주지사가 존재하지 않는 자치 지역이기 때문에 대통령은 특별한 동의 절차를 거치지 않고 치안을 통제할 수 있다. 다만 30일 이후에도 연방 정부의 통제를 유지하려면 연방 상•하원의 승인 절차를 거쳐야 한다. 워싱턴 의회 의원 브리앤 K 나도(민주•1지구)는 WP에 “이처럼 극적인 조치는 노숙자와 당국 사이의 신뢰를 무너뜨리고, 장기 주거와 안정으로 이어질 가능성을 떨어뜨린다”고 우려했다.