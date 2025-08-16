“아무리 군대가 좋아졌다 해도”… 1년여간 무전취식 해 온 군무원 누구?

경남의 한 군무원이 부대 내 사무실에서 몰래 생활해오다 적발돼 군이 조사에 나섰다.

15일 해당 군부대에 따르면 경남의 한 육군 예비군 훈련대에서 일하는 30대 군무원 A씨는 지난해 1월부터 부대 내 사무실에서 몰래 생활해왔다.

동료들이 퇴근하면 사무실 소파 등에서 잠자고 빨래도 하며 업무 공간을 사적으로 사용했다. 부대 특성상 예비군 훈련이 끝나면 병력이 상주하지 않아 주변의 감시를 피할 수 있었다고 한다.

A씨는 지난 4월 부대 입주 심의를 거쳐 독신 숙소를 배정받기 전까지 15개월간 이 같은 생활을 이어온 것으로 드러났다. 부대원 일부도 A씨의 이 같은 생활을 알았지만 “사무실에서 자지 말라”는 구두 경고만 했다고 한다.

육군은 사무실 임의 사용에 관한 제보를 받고 감찰을 실시했다.

사진=게티이미지뱅크

A씨는 조사에서 “가정 형편이 어려워서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

육군 관계자는 “최근 법무실로 이첩돼 추가 조사하고 있으며 그 결과를 바탕으로 관련 법규에 따라 처리할 예정이다”고 말했다.