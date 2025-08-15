최고의 태극기 남긴 미국인… “조선 독립국" 외친 ‘덕니’를 아십니까 [뉴스+]

이홍장 추천으로 조선 부임한 외교 고문 데니

‘청한론’ 펴내 “조선은 엄연한 독립국” 주장

고종 하사한 最古 태극기… 90년 만에 한국으로

대한제국 선포 전 제작, 자주독립국 건설 의지

“미국인 덕니를 특별히 협판내무부사 겸 관외아문장교사당상으로 차출하라.”

1886년(고종 23년) 3월 5일, 고종이 내린 전교다. 당시 외교와 통상을 담당하던 관아의 고위 관직에 미국인을 임명한다는 내용으로 지금으로 따지면 외교부 차관급이다.

덕니(德尼)는 데니(Denny)라는 이름을 한자로 쓴 것이다. 고종의 외교 고문이었던 미국인. 미국으로 건너갔다가 한국으로 돌아와 현존하는 가장 오래된 태극기가 된 ‘데니 태극기’의 그 오언 니커슨 데니(Owen Nickerson Denny)다.

현존하는 가장 오래된 태극기로 추정되는 일명 ‘데니 태극기’. 고종의 외교 고문이었던 미국인 오언 데니(왼쪽)가 고종에게 하사받은 것이다. 사진=국사편찬위원회·국립중앙박물관

데니는 법률가였다.

1838년 오하이오주에서 태어난 그는 14세에 오리건주로 넘어갔다. 그는 윌라메트 대학에서 법학을 공부한 뒤 1862년 변호사가 됐고 1864년부터는 댈러스, 포틀랜드 등에서 판사로 일했다.

그는 국세청에 재직하던 1870년 청나라 아모이(현 중국 샤먼) 주재 미국 영사직을 제안받았으나 거절했다. 이후 1877년 톈진 영사로 임명되면서 처음 아시아와 인연을 맺게 된다.

오언 데니와 부인 거트루트 홀 데니. 사진= 국사편찬위원회 한국사데이터베이스

톈진에서 데니는 당시 조선 정책을 담당하던 북양대신 이홍장(李鴻章)과 가까워졌고, 1880년 청나라 주재 최고 외교관인 상하이 총영사로 승진했다.

1884년 미국으로 돌아갔던 데니를 2년 뒤 이홍장이 다시 불렀다. 이번엔 조선이었다.

이홍장은 당시 자신이 파견해 조선 협판교섭통상사무로 있던 독일인 뮐렌도르프가 고종을 도와 조러 밀약(조선이 청의 간섭을 벗어나 자주성을 확보하기 위해 러시아와 비밀리에 추진한 외교적 시도)을 체결하려 했던 데 격분해 그를 해임하고 데니를 후임으로 찾은 것이었다.

이홍장은 데니가 조선에서 청을 위해 일해주길 바랐지만 데니는 그러지 않았다.

그는 1886년 조선에 부임해 4년간 고종을 도와 외교, 법률, 경제 분야 정책을 입안했다. 특히 조선이 청의 영향력에서 벗어나 주권을 강화하도록 서구권 국가들과 조약을 체결하는 일에 적극적으로 관여했다.

부임 직후 데니는 프랑스와의 조약 체결 협상단 일원으로 활동하며 조선 측 조약 체결자 자격으로 이름을 올렸다. 1888년 러시아와 조로육로통상조약을 체결할 때도 중심 역할을 했으며 역시 조선 측에 서명했다.

고종의 외교 고문이었던 미국인 오언 니커슨 데니. 사진= 국사편찬위원회 한국사데이터베이스

조선의 주차 청국 전권대신(대사) 위안스카이(袁世凱)가 조선의 대내외 활동에 간섭하고 고종 폐위까지 추진하자, 데니는 이홍장에 위안스카이 소환과 청의 내정간섭 중단을 요구했다.

하지만 이홍장은 “그가 조선의 사정을 잘 알고 있고, 달리 맡길 인물이 없다”는 이유를 들어 위안스카이를 유임했다.

요구가 받아들여지지 않자 데니는 1888년 3월 ‘청한론’(China and Corea)을 발표하고 상하이에서 소책자 형태로 출판했다.

청한론에서 데니는 조선이 청의 속국이 아닌 독립국임을 서구의 국제법적 이론을 들어 설명하고, 위안스카이의 월권행위를 신랄하게 비판했다. 또 고종의 경제 자립과 외교적 자율성 강화 노력을 들며 통치권자로서 능력을 높게 평가했다.

이홍장은 조선에서 반청정책을 벌인 데니의 사임을 종용했다. 그러나 고종은 그의 임기가 끝나지 않아 해임할 수 없다며 거부했다.

고종은 1890년 2월 데니의 고용 기간이 끝나고 나서야 그를 사임하도록 했다. 데니가 미국으로 돌아가기 전 고종은 태극기를 만들어 하사했다.

미국인 덕니(데니)를 외교 고문으로 임명한다는 고종의 교서. 사진=국사편찬위원회 한국사데이터베이스

미국으로 돌아간 데니는 포틀랜드 저축은행에서 근무하다 1892년부터 1896년까지 주 상원의원을 지냈고 1900년 세상을 떠났다.

‘조선 말기의 미국인 고문: 오언 니커슨 데니의 서한집’(1984) 등을 쓴 미국 캘롤칼리지 역사학 명예교수 로버트 스워타우트는 데니에 대해 “그는 원칙적인 사람이었으다”며 “그가 한국을 지배하려는 외국 세력을 강하게 반대했기 때문에 19세기 후반 한국에 영향력을 강화하려던 중국과 갈등을 빚게 됐다”고 설명했다.

데니가 미국으로 돌아간 1890년 고종이 하사한 태극기. 대한제국 선포 이전 제작된 태극기로 자주독립 국가 건설에 대한 열망을 담은 귀중한 사료로 평가된다. 사진=국립중앙박물관

고종이 하사한 태극기는 데니가 소생 없이 떠나면서 그 가족이 대를 이어 보관하다가 1981년 한국에 기증했다. 90년 만에 한국으로 돌아온 데니의 태극기는 2021년 보물로 지정됐다.

데니 태극기의 건곤감리는 태극의 푸른색과 같고 태극무늬는 소용돌이처럼 가운데로 휘어들어가 지금의 태극기보다 더 역동적인 모습이다. 가로 262cm, 세로 182.5cm로 옛 태극기 중 가장 크다.

1897년 대한제국 선포 이전에 제작된 만큼, 자주독립 국가를 건설하고자 했던 고종 황제의 열망을 담은 중요한 사료로 평가된다.

현재 이 태극기는 국립중앙박물관에 소장되어 있다. 오는 10월 12일까지 국립중앙박물관 상설전시관 1층 대한제국실에서 열리는 전시 ‘광복 80주년, 다시 찾은 얼굴들’에서 직접 볼 수 있다.