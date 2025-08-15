광복절 진보·보수 대규모 집회…1만여명 서울 도심 모여

진보진영 숭례문서 범시민대회·보수진영 서울역서 국민대회…경찰 4천여명 배치

광복 80주년인 15일 서울 도심에서 진보와 보수 양 진영 단체들이 각각 대규모 집회를 개최했다.



민주노총은 이날 오후 5시 30분 서울 중구 숭례문 앞에서 '8·15 광복절 사전대회'를 열었다.

15일 서울 종로구 광화문 광장에서 광복 80주년 기념 '국민주권 대축제' 리허설이 열리고 있다. 뉴스1

무더위 속에 모인 5천여명(경찰 비공식 추산)의 참가자는 "미국의 경제 수탈, 평화 위협 저지하자", "노동자의 힘으로 내란세력 청산하자" 등 구호를 외쳤다.



양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 "신냉전이라는 이름으로 패권 다툼이 전면화하는 지금, 미국 트럼프는 관세 폭탄과 군비 확장으로 전쟁을 도모하고 수탈을 강요하고 있다"고 비판했다.



그는 "한미 정상회담을 앞두고 있는 정부는 미국에 당당히 '아니오'라고 얘기해야 한다"고 주장했다.



이 집회에는 정의당 권영국 대표와 진보당 정혜경·전종덕 의원 등도 참석했다.



오후 7시부터는 양대 노총을 포함한 진보 성향의 100여개 시민·사회단체가 같은 장소에서 '8·15 범시민대회'를 열었다.



이들은 집회를 마친 뒤 오후 8시 40분께부터 지하철 2호선 을지로입구역과 1호선 종각역을 거쳐 열린송현녹지광장 인근까지 행진한다.



비슷한 시각 열린송현녹지광장에서 약 800ｍ 떨어진 광화문광장에서는 제21대 대통령 국민임명식이 열린다.



전국농민회총연맹과 전국여성연대는 오후 5∼6시 중구 대한상공회의소 앞에서 각각 8·15 광복절 사전대회를 열었다.



전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 자유통일당과 천만인운동본부는 이날 정오 무렵 서울역 인근에서 '8·15 광복절 국민대회'를 개최했다.



이 집회에는 경찰 비공식 추산으로 4천500명이 모였다. 이들은 '윤 어게인', '부정선거 아웃' 등의 구호를 외쳤다.



전 목사는 연단에 올라 "우리가 원래 집회하던 광화문광장에 1천만명이 모이면 이재명은 하야할 것"이라고 주장했다.



천만인운동본부는 오후 2시부터 서울역을 출발해 한국은행 로터리를 거쳐 종로3가까지 행진에 나섰다. 자유통일당은 오후 4시부터 숙대입구를 지나 삼각지까지 행진했다.



이날 서울 도심에는 자유통일당과 양대 노총 집회를 포함해 모두 48건의 집회가 신고됐다.



경찰은 집회·시위 관리에 기동대 60여개 부대 4천여명을 투입했다.

