특검, 다음주 국민의힘 압수수색 재시도하나… 국힘, 비상대기 돌입

송언석 “18일 중앙당사 압수수색 집행시도 예상”

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨 관련 각종 의혹들을 수사하는 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)은 이르면 내주 초 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 재시도할 것이라는 전망이 나온다.

15일 법조계 등에 따르면 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 자당 의원들에게 특검 압수수색에 대비한 비상대기를 요청했다. 송 원내대표는 “18일 특검의 중앙당사 압수수색 집행 시도가 예상된다”며 “이른 시간 당사 진입 등 압수수색 진행이 있을 수 있기에, 오전 8시부터 국회 경내에서 대기해주기 바란다”고 알렸다.

15일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 2025 원외당원협의회 운영위원장 협의회 출범식에서 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표 등 참석자들이 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

만약 특검이 재차 압수수색을 시도한다면, 국민의힘은 이번에도 당사 진입을 강하게 막아서겠다는 입장이다.

특검은 13일 국민의힘 여의도 중앙당사에 수사관들을 보내 2021년 12월부터 2024년 4월 사이 가입한 당원 명단 확보를 시도했다. 건진법사 전성배씨와 통일교 핵심 간부 윤모씨가 권성동 의원을 당대표로 밀기 위해 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹을 수사하기 위해서다. 또한 통일교가 교인들을 동원해 2022년 대선과 2024년 총선에 개입하려 했다는 의혹도 있다.

특검은 압수수색 영장을 제시하고 필요한 자료를 임의제출 받으려고 했지만 당직자 등 제지로 장기간 대치를 이어가다가 14일 새벽 결국 철수했다. 영장에는 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 확인하고자 당원명부를 확인할 필요가 있다는 취지의 사유가 적시된 것으로 알려졌다.