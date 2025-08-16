유통업계, 광복절 연휴 맞아 팝업스토어·특가 행사 풍성

광복절(8월 15일) 연휴를 맞아 유통업계가 '몰링족(쇼핑과 문화생활을 함께 즐기는 소비자)'을 겨냥해 다양한 팝업스토어와 할인 행사를 잇따라 선보이고 있다. 이와 함께 다소 이르게 느껴질 수 있으나 추석 선물세트 사전 예약도 본격화되며 명절 소비 수요 선점에 나서는 모습이다.

서울 영등포구에 위치한 더현대 서울 지하 2층 피어(PEER) 매장에 마련된 현대자동차 '현대 N' 팝업스토어에서 직원들이 상품을 소개하고 있다. 현대백화점 제공

16일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 18일까지 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서 '마블'과 '스미코구라시' 대형 팝업스토어를 동시에 운영한다. 마블 리부트 팝업스토어에서는 아이언맨 MK 전 시리즈를 40% 할인하며, 베놈·스칼렛 위치·스파이더맨 블랙 등 희귀 피규어도 20% 할인된 가격에 한정 판매한다.

'스미코구라시' 팝업스토어는 수족관을 콘셉트로 꾸며졌으며, 전체 상품의 80% 이상이 국내 첫 공개되는 신제품이자 팝업스토어 단독 상품으로 구성됐다.

신세계백화점은 전국 13개 점포와 온라인몰에서 유아동 전문 행사인 '베이비 페어'를 진행한다. 유모차, 발육용품, 신생아 의류 등 50여 개 브랜드가 참여하며, 최대 60% 할인과 금액대별 사은품, 단독 특가 혜택이 제공된다.

광주점과 센텀시티점은 코베 베이비페어와 협업해 각각 30개, 22개 브랜드 부스를 마련했으며, 현장에서 5만 원 이상 구매 시 사은품과 '베이비 기프트백'을 선착순으로 증정한다.

현대백화점은 오는 20일까지 더현대 서울 지하 2층 피어(PEER) 매장에서 고성능 자동차 브랜드 ‘현대N’의 10주년을 기념한 팝업스토어를 운영한다. 유통업계 최초로 선보이는 이번 팝업에서는 ‘N 10주년 핀뱃지 컬렉션’, ‘1:38 다이캐스트 컬렉션 쇼케이스’ 등 한정 상품을 판매하며, 가상 차량을 구성해볼 수 있는 ‘N 컨피규레이터’ 체험, 룰렛 이벤트 등 다양한 고객 참여형 프로그램도 마련됐다.

이마트는 광복절 연휴를 맞아 오는 17일까지 광어 50톤을 반값에 판매한다. 광어회(360g)는 1만9,990원, 필렛회(100g)는 4,990원에 제공된다. 이 외에도 16~17일에는 '대란(30구)'을 5천 원대에, 14~17일에는 키친델리 '한마리 옛날통닭'을 2천 원 할인된 가격에 선보인다.

또한, 오는 31일까지는 가상자산 거래소 빗썸과 함께 ‘전국민 쇼핑지원금’ 이벤트를 통해 최대 9만5,000원 상당의 혜택을 제공한다.

롯데마트는 오는 17일까지 연휴 특가 행사 ‘통큰데이’를 진행한다. 수요가 높은 가족 먹거리를 중심으로 최대 50% 할인 혜택을 제공하며, 일반 메론보다 38% 더 큰 '자이언트 메론', 제철 '거봉', 야구공 크기의 ‘슈퍼 점보 골드키위’ 등이 대표 할인 품목이다. 인기 육류 상품도 최대 반값에 판매된다.

아울러 추석을 앞두고 800여 종의 선물세트를 마련해 다음 달 26일까지 사전 예약을 받는다. 예약 시점에 따라 다양한 추가 혜택도 제공된다.

홈플러스는 오는 20일까지 '옥수수 먹고 자란 돼지' 등 신제품을 포함한 다양한 할인 행사를 진행 중이다. 특히 17일까지 진행되는 ‘CRAZY 4일 특가’에서는 미국산 돼지 삼겹살·목심을 100g당 990원에 판매하는 등 파격적인 가격을 내세웠다.

추석 선물세트 사전 예약도 다음 달 26일까지 이어지며, 최대 50%의 할인 혜택이 제공된다.

신세계면세점은 가수 성시경이 개발에 참여한 프리미엄 막걸리 '경탁주 12도'를 인천공항 제1터미널점에 국내 면세점 단독으로 입점시켰다. 국내산 쌀 100%와 천연 재료를 사용한 고도수 생막걸리로, 소비기한이 제조일 기준 6개월인 점이 특징이다. 가격은 병당 15달러이며, 출시 직후 초도 물량 완판을 기록한 바 있다.

서울 영등포 타임스퀘어는 실내 몰링 수요에 맞춰 3층에 e스포츠 구단 ‘Dplus KIA’의 팝업스토어 ‘기 편의점’을 운영하고 있다. 리그 오브 레전드(LCK) 선수 5인을 캐릭터화해 점장·알바 콘셉트로 구성했다.

지하 1층에서는 오는 27일까지 K-패션 브랜드 팝업이 진행되며, 카비시, 샐러드볼즈, 누아네임 등 다양한 브랜드가 참여한다. 이외에도 ‘테이스티 큐브’에서는 이달 31일까지 인기 음식 브랜드 체험존이 운영된다.

롯데온은 오는 17일까지 기획전 '원 더 브랜드(ONE THE BRAND)'를 통해 스윔웨어 브랜드 ‘배럴(BARREL)’을 소개한다. 여름 막바지 휴가철을 겨냥해 래시가드, 워터레깅스, 비치용품 등을 함께 선보이며, 실착 사진과 후기를 함께 제공한다.

이와 함께 러닝화 전문 브랜드 '호카(HOKA)' 브랜드위크도 진행한다. 스테디셀러 ‘본디9’, ‘호파라2’, ‘클리프톤10’ 등 다양한 제품을 최대 12% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

11번가는 오는 19일까지 여름철 수요가 높은 뷰티 상품을 모은 기획전 ‘HOT한 썸머 뷰티템’을 운영한다. 설화수, 헤라, 미샤, 에스쁘아 등 고객 선호도가 높은 브랜드의 썬케어, 쿨링 제품, 마스크팩 등을 최대 50% 할인된 가격에 제공하며, 5천원·2천원 장바구니 쿠폰 등 다양한 혜택도 함께 마련했다.

업계는 연휴 기간 소비심리 회복과 더불어 추석 명절 수요까지 선점하기 위한 다채로운 마케팅을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.