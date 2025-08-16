김용현, 경호처장 때 군지휘부 연쇄 통화… “무인기 실험 잘 되나”

작년 6월 16일 김명수·김용대·신원식 등과 비화폰으로 연락

2시간 새 오간 통화만 20여건…여인형과 사전 논의 정황도

민간인 신분으로 군무인기 작전 깊이 관여…위법 수사 속도

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 김용현 전 국방부 장관이 대통령경호처장 신분이던 작년 6월 군 핵심 관계자들에게 비화폰으로 연락해 무인기 작전을 물어본 정황을 확인하고 그 경위를 조사 중인 것으로 파악됐다.

김용현 전 국방부 장관. 연합뉴스

16일 법조계에 따르면 김 전 장관은 작년 6월16일 오후 8시쯤 여인형 전 방첩사령관과 함께 무인기 침투 작전을 논의하면서 김명수 합동참모본부 의장과 김용대 드론작전사령관, 신원식 당시 국방부 장관 등에게 비화폰으로 전화를 걸었다.

김 전 장관은 김 의장에게 전화해 드론사가 진행 중인 ‘무인기에 전단통을 부착하는 실험’이 잘 진행되고 있는지 물어봤는데, 김 의장은 잘 모른다는 취지로 답한 것으로 알려졌다. 이어 여 전 사령관이 김 사령관에게 비화폰으로 연락해 김 전 장관을 바꿔줬고, 김 전 장관은 “무인기 실험을 준비하는 게 있다고 하던데 합참에 보고가 안 됐느냐”고 물었다고 한다. 이어 김 의장도 김 사령관에게 전화해 준비 중인 무인기 실험이 있으면 진행 상황을 보고하라고 했다.

김 사령관은 정광웅 합참 작전기획부장에게 연락해 의장 보고 일정을 잡고, 여 전 사령관에게 보고 일정을 잡았다고 알렸다고 한다. 이후 김 전 장관이 신 전 장관에게 전화를 건 기록도 나왔다. 작년 6월 신 전 장관과 김 전 장관이 소통한 기록이 나온 것은 처음이다.

보고 일정을 잡은 정 부장이 이승오 합참 작전본부장과 연락하는 등 6월16일 오후 8시부터 10시까지 약 2시간 동안 김 전 장관과 여 전 사령관, 군 지휘부 사이에 오간 통화만 20여 건인 것으로 전해졌다.

특검팀은 군 지휘 계통에서 벗어난 김 전 장관이 민간인 신분으로 무인기 작전에 관여하고 보고를 받았다면 그 자체만으로 법 위반 소지가 있다고 보고 조사를 이어가고 있다.

김 사령관은 통화가 이뤄지고 3일 뒤인 6월19일 김 의장에게 무인기 작전을 보고했다. 이 자리에서 김 의장이 ‘전단통에 사탕이나 초콜릿을 넣는 것도 좋겠다’고 말했다는 진술도 특검이 확보한 상태다. 김 사령관은 7월 초 신 전 장관에게도 무인기 작전을 보고했다고 주장한다.

김 사령관은 16일 통화 이후 같은 달 김 전 장관을 직접 만나기도 했다. 다만 김 사령관 측은 가족 행사가 있어 인사 차원에 만났을 뿐 무인기 관련 논의는 없었다는 입장이다.

한편 특검팀은 이날 오전 10시쯤부터 박종준 전 대통령경호처장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 지난달 5월과 14일, 지난 11일에 이어 4번째 조사다. 박 전 처장은 지난 1월 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행을 방해하고 비화폰 서버 기록 삭제에 관여한 혐의를 받는다. 지난해 12월 6일 비화폰 통화 기록이 삭제되기 전 박 전 처장이 조태용 전 국정원장과 통화한 정황도 포착됐다.