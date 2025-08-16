한동훈 “상식적 후보들 연대 없이는 국민에 버림받아”…혁신파 단일화 촉구

전대 일주일 앞 안철수·조경태 단일화 강조한 듯

국민의힘 한동훈 전 대표. 뉴시스

국민의힘 한동훈 전 대표는 16일 “상식적 후보들의 연대와 희생이 희망의 불씨를 살릴 수 있다”고 밝혔다. 국민의힘 전당대회를 일주일 앞두고 안철수·조경태 후보의 단일화 필요성을 주장한 것으로 풀이된다.

한 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “이대로 가면 국민의힘은 국민에게 버림받는다”며 이같이 말했다.

이어 “그렇게 되면 민주당 정권의 독주와 전횡으로부터 대한민국을 지킬 수 없다”고 경고했다.

한 전 대표가 언급한 ‘상식적인 후보’는 탄핵 찬성파이자 ‘혁신파’ 후보로 꼽히는 안철수, 조경태 당대표 후보를 지칭한 것으로 보인다.

오는 22일 전당대회까지 일주일도 남지 않은 만큼, 단일화를 통해 최대한 세를 모아야 한다는 의미로 해석된다.

한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 국민 1007명을 대상으로 실시한 여론조사에서 국민의힘 당대표 후보 중 누가 적합한지 물은 결과 조경태 후보가 22%, 김문수 후보 21%, 안철수 후보 18%, 장동혁 후보 9%를 기록했다.

하지만 응답자를 국민의힘 지지층으로 한정하면 46%가 김 후보를 지지한다고 밝혔다. 이어 장 후보가 21%, 안 후보와 조 후보가 각각 9%를 얻었다.

본경선은 당원 투표 80%, 일반 여론 20%가 적용된다. 이 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 ±3.1%포인트(95% 신뢰수준)다.