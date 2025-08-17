불과 열흘 전까지만 해도 가을야구는 당연, 내심 2위 이상 노렸는데...8연패 늪에 빠진 롯데, 이젠 가을야구 진출조차 장담하기 어렵다

1승이 이렇게 어려운거였나...롯데의 연패가 길어지고 있다. 8월 초만 해도 가을야구는 당연해보였고, 내심 2위 이상까지 치고올라갈 수 있을 것으로 보였는데, 어느덧 8연패에 빠지며 2위는 언감생심이 됐다. 이제는 가을야구 진출조차 장담할 수 없는 처지가 됐다.

롯데는 16일 부산 사직구장에서 열린 2025 KBO리그 삼성과의 홈 경기에서 1-4로 패했다. 선발 박세웅이 6이닝 3실점으로 퀄리티 스타트를 기록해줬지만, 상대 선발 최원태에게 6이닝 동안 1점을 뺏는 데 그쳤다. 지난 6일 사직 KIA전에서 7-1 승리 이후 승리 소식이 뚝 끊겼다. 열흘째 승리 없이 패배로만 점철된 나나들이 되면서 시즌 성적은 58승3무53패가 됐다. 6일 KIA전 승리 때까지만 해도 승패마진이 +13에 달했지만, 이제는 5할 승률에 +5밖에 남지 않았다.

그나마 신기한 건 8연패를 당했음에도 3위 자리를 빼앗기지는 않았다는 점이다. 다만 이날 LG를 10-7로 물리친 4위 SSG(55승4무51패)와의 승차는 0.5경기. 이제 한 경기, 한 경기에 따라 순위가 요동친다는 얘기다. 2위 한화(65승3무43패)와는 승차가 8.5경기 차까지 벌어져있다. 플레이오프 직행은 사실상 물건너갔다는 얘기다. 최상의 시나리오가 준플레이오프 직행인 상황까지 떨어졌다.

롯데는 전반기를 47승3무39패, 3위로 마쳤다. 롯데가 전반기를 3위로 마칠 수 있었던 건 타선 덕분이다. 롯데의 전반기 팀 타율은 0.280으로 전체 1위다. 전반기 팀 홈런은 48개로 최하위였지만, 레이예스를 위시한 소총부대가 부지런히 안타를 때려내며 득점을 쌓았다. 전반기 팀 홈런 1위였던 삼성(93개)의 전반기 팀 득점이 451점으로 2위인 반면 롯데는 홈런이 삼성의 절반 수준에 머물렀음에도 433점으로 3위에 올랐다. 소총부대가 얼마나 득점권에서 강력했는지를 보여주는 대목이다.

전반기 롯데의 마운드는 좋지 못했다. 팀 평균자책점이 4.79로 키움(5.47)에만 앞선 9위였다. 그럼에도 3위에 오를 수 있었던 건 부지런히 안타 생산을 해낸 타선과 더불어 전반기 팀 세이브 공동 1위(28개), 홀드 3위(55개)에서 알 수 있듯, 벌떼 마운드를 통해 접전 상황을 이겨냈다는 얘기가 된다.

그러나 후반기 들어 투타에 걸쳐 부진이 심각하다. 롯데의 후반기 팀 타율은 0.232로 10위다. 최하위다. KT(16개)를 제외하면 나머지 8개 구단이 팀 홈런을 20개 이상 때려낸 반면 롯데는 단 7개에 그쳐있다. 경기 분위기를 한 방에 돌려놓을 수 있는 홈런포가 실종된 가운데, 팀 타율조차 꼴찌니 이길래야 이길 수 없다는 얘기다. 그나마 후반기 마운드는 팀 평균자책점 3.55로 분전하고 있지만, 8연패를 당한 지난 7일부터 16일까지는 5.15로 치솟는다. 8연패 기간 동안 팀 타율도 0.195에 불과하다. 그나마 마운드의 힘으로 전반기 +8이었던 승패마진을 +13까지 끌어올렸지만, 타선과 마운드의 동반 부진이 찾아오면서 팀 전체가 힘을 잃는 모습이다. 8연패 기간 동안 영봉패를 세 차례나 당했고, 두 자릿수 실점만 두 번이나 당했다.

추가 전력 요소는 거의 없다. 결국 지금 선수들로 해내야 한다. 롯데는 가을야구 진출 자체를 목표로 삼는 게 아니라 그 이상의 결과를 내기 위해 10승 투수였던 터커 데이비슨을 방출하고 빅리그에서 잔뼈가 굵은 베테랑 빈스 벨라스케즈를 데려오는 승부수를 던졌다. 그런데 지금 분위기만 보면 그 승부수를 가을야구에서 써먹을 수 있을지 장담할 수 없는 처지다. 과연 위기를 타개할 수 있을까. 산전수전 다 겪은 명장인 김태형 감독의 이 위기를 어떻게 벗어날 수 있을지 주목된다.