“광복은 연합국의 선물” 김형석 발언 논란…광복회 “즉각 해임하라”

김형석, 광복절 경축식 기념사 발언 도마 위

광복회 “독립운동가 능멸하고 독립운동 가치 훼손”

김형석 독립기념관장의 “광복을 세계사적 관점에서 보면 연합국의 승리로 얻은 선물”이라는 발언을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 광복회는 김 관장의 즉각 해임을 촉구하고 나섰다.

광복회는 17일 성명을 내고 “대한민국 정체성을 좀 먹는 김 관장의 즉각적인 해임과 감사, 그리고 수사에 착수하라”고 밝혔다.

김형석 독립기념관장. 연합뉴스

광복회는 “김 관장의 망언은 모든 독립운동가를 능멸하고 독립운동 가치를 정면으로 훼손하는 뉴라이트 역사관의 핵심 발언”이라며 “다른 날도 아닌 광복 80년을 맞아 국가 정체성 1번지인 독립기념관에서 대중들에게 ‘친일 뉴라이트 사관’을 명확히 한 것은 있을 수도 없고 해서도 안 되는 말”이라고 비판했다.

이어 “김 관장의 망언과 현장에서 그와 함께한 공직자들이 있다는 것은 아직도 국가보훈부 등 관련 부처와 사회 일각에서 독립역사를 부정하고 정체성을 훼손하는 세력이 곳곳에 활개 치고 있다는 것을 보여준다”고 지적했다.

그러면서 “이번 김 관장의 광복절 경축식에 참석, 그의 경축식을 옹호, 지원하고 보도자료를 통해 김 관장의 논리를 강변한 보훈부 관계자들에 대한 즉각적인 경위 파악과 감사에 착수하라”고 촉구했다. 독립기념관 감독기관인 보훈부를 향해서도 “김 관장에 대한 장관의 명확한 입장을 국민에게 밝히라”고 했다.

앞서 김 관장은 지난 15일 독립기념관 겨레의 집에서 열린 광복절 경축식 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 논란을 촉발했다.

그는 “역사를 이해하는 데는 다양한 해석이 존재하지만, 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 되어서는 안 된다”며 “이제는 역사 전쟁을 끝내야 한다”고도 했다.

김 관장의 해당 발언 이후 정치권에서도 비판이 쏟아졌다.

더불어민주당 김병기 원내대표는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “헛소리를 아무렇지도 않게 지껄이는 자가 독립기념관장이라니 전 세계가 비웃을 일”이라며 정부에 그의 파면을 촉구했다.

김 원내대표는 “윤석열에 지명된 김형석이 한 일은 독립운동 부정이 전부”라며 “작년 광복절에는 개관 후 처음 독립기념관 경축식을 취소했고, 올해는 경축사에서 항일 독립투쟁을 비하했다”고 지적했다.

그러면서 “법적 권리 운운하며 세치 혀를 놀리는 김형석에게 피가 거꾸로 솟는 분노를 느낀다”며 “순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 살 자격조차 없다”고 비판했다.

민주당 문금주 원내대변인도 이날 브리핑에서 “수많은 애국 독립투사들의 항일투쟁 역사를 무시하는 자가 어떻게 독립기념관장일 수 있나”라며 김 관장을 비롯해 윤석열정부에서 임명된 기관장들을 향해 “뉴라이트 친일 및 역사왜곡 세력들은 하루빨리 스스로의 거취를 결정하기 바란다”고 말했다.