금강산·DMZ 해안 절경 한눈에 담는다

고성군, 출렁다리 등 연말 완공

통일전망대 중심 안보관광 구축

우리나라 최북단 고성군 통일전망대에 동해바다와 금강산을 한눈에 담을 수 있는 새로운 랜드마크가 탄생한다.



강원 고성군은 통일전망대 내에 조성 중인 ‘비무장지대(DMZ) 생태관찰전망대’(조감도)가 올해 연말 완공된다고 17일 밝혔다. 이번 사업은 127억원을 들여 DMZ 해안선을 따라 길이 220m 출렁다리와 전망대를 세우는 대규모 프로젝트다.



출렁다리는 ‘2주탑 현수교’ 방식으로 설계됐다. 고성 출렁다리 양쪽에는 평화통일을 염원하는 ‘미래로 세계로’라는 의미를 담아 두 팔을 모아 올리는 형상이 구현된다. 출렁다리 끝에는 동해바다와 금강산이 한눈에 보이는 전망대가 설치된다. 군은 출렁다리와 전망대가 완공되면 통일전망대를 중심으로 한 단순한 전망 위주 관광에서 벗어나 긴장감 넘치는 체험 중심 관광으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.