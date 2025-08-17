국민의힘, 재계와 손잡고 '노란봉투법' 저지 총력전… 경제6단체 18일 공동회견

경제6단체 기자회견·필리버스터까지

국힘 “민주당 입법독주 막는데 전력”

국민의힘이 민주당의 일방적인 입법 드라이브에 맞서 재계와의 연합 전선을 구축하며 강력한 대여 투쟁에 나선다. 특히 노동조합법 개정안(노란봉투법)과 상법 개정안에 대해서는 경제계와 공조를 통해 정부·여당을 압박한다는 전략이다.

지난 12일 나경원 국민의힘 국회의원과 노동개혁청년행동 회원들이 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 노란봉투법 찬반 여론조사 결과 발표 및 즉각 폐기를 촉구하는 기자회견에서 손피켓을 들고 있다. 뉴시스

17일 정치권에 따르면 국회 환경노동위원회 야당 간사인 국민의힘 김형동 의원은 18일 오전 10시 국회에서 경제6단체와 함께 ‘노조법 개정 중단 촉구’ 기자회견을 개최한다. 회견에는 손경식 한국경영자총협회 회장이 나선다.

손 회장은 지난주 국회의원 전원에게 서한을 발송해 “노조법 개정안은 노사관계에 엄청난 혼란을 가져올 수 있는 중대한 변화”라며 강한 우려를 표명한 바 있다. 그는 서한에서 “사회적 대화를 통한 노사 간 협의가 전혀 없어 안타깝다”고 지적한 바 있다.

국민의힘은 이어 21일 본회의부터 다시 필리버스터(무제한 토론)를 통해 법안 처리에 제동을 걸겠다는 방침을 세웠다. 당 지도부 관계자는 “22일 전당대회가 예정돼 있지만 일부 의원들이 남아 필리버스터를 통해 여당의 입법 독주를 국민에게 알릴 예정”이라고 말했다. 국민의힘은 이들 법안이 기업 경영에 치명적 타격을 줄 수 있다며 강력 반발하고 있다.

민주당은 이 같은 반발에도 불구하고 이달 중 관련 법안을 모두 처리하겠다는 입장을 고수하고 있어 국회 내 대치가 격화될 전망이다.