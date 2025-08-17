이억원, ‘LTV 강화’ 추가 대출 규제 카드 꺼내나

금융위원장 후보자 청문회 준비 돌입

가계부채 관리·조직개편 등 쟁점 될 듯

이억원 금융위원장 후보자가 본격적인 국회 인사청문회 준비에 돌입했다. 오랜 기간 경제 관료로 생활해온 만큼 개인신상보다는 가계부채 관리 방안 등 정책 현안이 청문회 쟁점이 될 것으로 보인다. 추가 대출 규제가 단행될 것이란 관측이 나오는 가운데 이 후보자에 대한 청문회가 새 진용을 갖춘 금융당국의 기조를 가늠할 첫 관문이 될 수 있다는 평가다.



17일 금융위에 따르면 이 후보자는 연휴 동안 자택과 사무실을 오가며 인사청문 요청서를 보내기 위해 필요한 자료와 신상 관련 사항을 우선 점검한 것으로 알려졌다.

이억원 금융위원장 후보자가 지난 14일 서울 중구 예금보험공사에 차려진 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 기자들의 질문을 듣고 있다. 뉴시스

이 후보자는 18일부터는 금융위 각 국 대면 업무보고를 받는다. 각 국의 업무보고 이후엔 새 정부 금융 분야 국정과제인 생산적 금융 전환과 금융 약자 포용, 가계부채 관리, 자본시장 활성화 등 분야를 중점으로 현안과 정책과 관련한 입장을 정리할 예정이다.



시장에선 이 후보자의 청문회에서 가계대출 규제 등이 주요 쟁점으로 떠오를 것으로 전망하고 있다. 정부의 6·27 대책으로 지난달 가계대출 증가 폭이 절반 이하로 줄며 효과가 일부 나타나고 있지만, 추세적 안정 여부는 아직 명확하지 않다. 이런 흐름 속에서 금융당국은 조만간 발표될 부동산 공급 대책에 맞춰 규제지역의 주택담보인정비율(LTV) 추가 강화 등을 함께 발표하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.



현재 무주택자 LTV는 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 최대 50%·비규제지역에 70%까지 적용되는데, 규제지역 LTV 비율을 40% 이하로 강화하는 방안에 무게가 실리고 있다.



이외에도 금감원장과의 관계 정립, 조직개편 관련 입장 등이 쟁점이 될 것으로 관측된다. 전 정권에서 실세로 통했던 이복현 전 금감원장에 이어 이번에도 대통령 측근인 이찬진 금감원장이 발탁되면서 금융권에서는 이번에도 관료 출신 금융위원장과 ‘실세’ 금감원장 구도가 이어질 것이라는 우려가 제기된다.



최근 정국이 경색된 가운데 정치권 상황에 따라 인사청문회 일정은 이르면 9월 첫째주, 늦으면 둘째주가 될 것으로 보인다.