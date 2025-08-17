이재명 대통령, 영화 ‘독립군’ 국민 119명과 함께 관람

온라인 신청 받아… 소통 행보

이재명 대통령이 광복 80주년을 맞아 17일 국민과 함께 독립군을 주제로 한 영화를 관람했다.



15일 국민임명식에 이은 이번 일정은 ‘국민주권정부’를 앞세운 대통령의 소통 의지를 보여준다는 평가다. 독립과 광복의 의미를 부각해 전임 정부의 ‘자유’ 담론과 차별화되는 메시지로도 해석된다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 서울 용산CGV에서 '독립군:끝나지 않은 전쟁' 관람 후 시민들과 인사하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이날 서울 용산 CGV에서 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 국민 119명 등과 함께 관람했다. 이 자리에는 해당 영화를 만든 문승욱 감독과 내레이터로 참여한 배우 조진웅씨, 홍범도기념사업회 이사장인 더불어민주당 박홍근 의원, 정종민 CJ CGV 대표 등도 참석했다.



이 대통령은 시민들과 악수를 하거나 손인사를 했고, 한 시민에게서 받은 편지를 그 자리에서 읽어 보기도 하는 등 소통 행보를 이어갔다. 국민임명식에서 ‘국민주권정부’를 천명한 이 대통령의 소통 의지가 반영된 것으로 보인다.



또 홍범도 장군과 독립군을 주제로 한 영화를 국민과 함께 관람함으로써 ‘자유의 확장’을 강조한 전임 정부와 달리 ‘독립’과 ‘광복’의 의미를 부각하려는 행보로도 풀이된다.

이재명 대통령이 17일 서울 용산CGV에서 '독립군:끝나지 않은 전쟁' 관람 후 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 단체관람 신청 글에 “희생과 헌신을 되새기며 광복 80년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해 달라”고 글을 남기기도 했다. 이 대통령은 정부가 영화 관람 활성화를 위해 발급한 영화 소비 쿠폰에 대해 정 대표와 대화를 주고받기도 하는 등 민생·경제회복에 대한 관심도 잊지 않았다.



이처럼 이 대통령이 적극적인 소통 행보를 보이지만 특별사면을 고리로 한 야권의 공세가 계속되고 있어, 향후 야권과의 대화가 국민소통과 통합을 보다 구체화하기 위한 과제가 될 전망이다.