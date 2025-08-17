범여권, '광복은 연합국 승리 선물' 독립기념관장 파면·사퇴 촉구

더불어민주당은 17일 광복을 '연합국의 승리로 얻은 선물'이라고 언급해 논란을 빚은 김형석 독립기념관장을 "뉴라이트 친일 인사"라고 비판하며 파면이나 자진 사퇴할 것을 촉구했다.



김병기 원내대표는 이날 페이스북에 "김형석이 궤변 비판에 반성은커녕 자신의 광복절 기념사가 광복을 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 지적하고 국민 통합을 강조한 것이라고 항변했다"며 "한마디로 요설(妖說)"이라고 지적했다.

원내대책회의에서 발언하는 민주당 김병기 원내대표. 연합뉴스

그는 김 관장에게 "당신은 대한민국의 독립을 왜곡하는 자들에게 독립운동의 숭고함을 앞장서 설파해야 할 독립기념관장이다. 중립을 가장해 현란하게 혀를 놀리며 독립 투쟁을 폄훼하려면 절대 그 자리에 있으면 안 된다"고 촉구했다.



문금주 원내대변인도 이날 국회 브리핑에서 김 관장에 대해 "내란 수괴 윤석열이 임명한 뉴라이트 친일 인사"라며 "하루빨리 청산돼야 할 친일 인사에게 국민 혈세로 임금이 지급되고 있는 것에 대해 국민께서 공분하고 계신다"고 언급했다.



이어 윤석열 정권 당시 임명됐던 박선영 진실·화해를위한과거사정리위원장, 안창호 국가인권위원장, 박지향 동북아역사재단 이사장 등도 "뉴라이트 친일 및 역사 왜곡 세력"이라고 주장하며 "하루빨리 거취를 결정하길 바란다"고 말했다.



조국혁신당도 김 관장의 사퇴를 촉구하고 나섰다.



윤재관 수석대변인은 논평을 통해 "뉴라이트 역사관을 국민통합이라는 미명 하에 인정하자는 이 자의 입을 방치하는 것은 독립운동에 목숨을 바친 선열들에 대한 모독"이라며 "즉각 사퇴해야 한다"고 강조했다.



김 관장은 지난 15일 광복절 경축식 기념사에서 "광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 말했다. 이후 논란이 불거지자 "일부 언론에서 일부만 발췌해 왜곡 보도했다"고 해명했다.

