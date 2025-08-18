코레일, 열차 운행 자동검측 시스템 확대

AI로 궤도·선로 등 실시간 검측

정확성 높아져 안전성·효율 향상

한국철도공사(코레일)는 열차 운행 중 자동으로 선로 등의 안전 상태를 실시간 파악할 수 있는 자동검측 시스템을 확대 설치한다고 17일 밝혔다.

ITX-새마을 열차에 설치된 자동검측 시스템. 코레일 제공

자동검측 시스템은 전차선·궤도·선로·신호·통신 등 5개 분야, 총 17개 항목의 안전 상태를 자동으로 파악하는 시스템이다. 코레일은 “수집된 데이터는 현재 상태에 맞춰 수리·정비하는 ‘상태 기반 유지보수’(CBM)에 활용된다”고 설명했다.

열차 운행이 없는 시간대에 인력 점검 위주였던 기존 방식과 달리 자동검측 열차는 운행하면서 실시간 검측할 수 있어 업무 효율과 안전성을 높일 수 있다.

코레일은 현재 ITX-새마을, KTX 등 4대에서 운행 중인 검측 설비를 수도권 전철 전동열차 3대에 추가로 설치해 총 7대로 확대하기로 했다. 2030년까지 분당선 전동열차와 강릉선, 중앙선 KTX-이음 등에 추가 구축하는 방안도 추진한다. 자동검측 열차 운행을 확대하면 실시간 검측 범위가 확장되고, 누적된 데이터로 인공지능(AI) 자동분석의 정확성이 높아져 더욱 촘촘한 시설물 안전관리가 가능해진다는 게 코레일의 설명이다.

코레일 관계자는 “검측 항목을 늘려 데이터 수집 범위를 넓히고, AI로 통합 관리할 계획”이라고 전했다.