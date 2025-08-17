‘소비쿠폰’ 국민 97% 신청… 2차 지급 ‘속도’

총 8조8619억… 대구 신청 1위

신용·체크카드 발급 69%최다

1차 ‘민생회복 소비쿠폰’이 신청 접수 개시(7월21일) 약 한 달 만에 국민 97%가 신청을 마친 것으로 집계됐다. 정부는 남은 신청 기간인 다음달 12일까지 1차 지급을 마무리하는 한편 2차 소비쿠폰 지급 준비에도 속도를 내고 있다.



행정안전부는 13일 자정 기준 전체 대상자 5060만7067명 중 4893만명(96.7%)이 소비쿠폰을 신청했다고 17일 밝혔다. 지급액은 8조8619억원이다.

서울 중구 중부시장에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 매장 안내문이 부착되어 있다. 뉴시스

시·도별 지급 대상자 대비 신청 비율은 대구가 97.40%로 전국에서 가장 높았고, 이어 울산(97.37%), 광주(97.25%), 세종(97.17%), 전남(97.14%) 등의 순이었다. 지급 대상자가 가장 많은 서울과 경기의 신청률은 각각 95.93%, 96.51%였다. 신청률이 가장 낮은 시·도는 제주(95.49%)였다.



지급방식별 신청자 수를 보면 신용·체크카드가 3405만7233명(69.6%)으로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권이 900만2646명(18.4%)으로 모바일·카드형 781만8365명, 지류형 118만4281명으로 나뉘었다. 선불카드는 586만9632명(12.0%)이 선택했다.



1차 소비쿠폰은 신청 다음 날부터 11월30일까지 사용할 수 있다. 지급액은 국민 1인당 최소 15만원에서 최대 45만원까지다. 소득 하위 90%를 대상으로 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 9월22일부터 10월31일까지 신청을 받는다.