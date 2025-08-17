‘반성’ 표현한 이시바, 독자적 메시지 주목

전후 80주년 추도사 포함

현직 총리로는 13년 만에

가해책임 언급은 하지 않아

이시바 시게루 일본 총리가 패전일 전몰자 추도식에서 전쟁 ‘반성’이라는 표현을 썼다. 현직 일본 총리로서는 13년 만의 언급이다. 일본 총리가 1995년 이후 10년 주기로 발표하던 ‘전후 담화’는 자민당 강경 보수파 반발 등을 고려해 보류했지만, 각의(국무회의) 결정을 거치지 않아도 되는 ‘견해 표명’은 조만간 이뤄질 것이라는 관측에 무게가 실린다.



이시바 총리는 지난 15일 추도사에서 “전쟁의 참화를 결코 되풀이하지 않겠다. 두 번 다시 잘못된 길로 나아가지 않겠다”며 “그 전쟁의 반성과 교훈을 이제 다시 가슴 깊이 새겨야 한다”고 말했다.

이시바 시게루 일본 총리가 패전일인 15일 도쿄 일본무도관에서 열린 ''전국 전몰자 추도식''에서 식사(式辭)를 하고 있다. 연합뉴스

역대 일본 총리들은 1993년 호소카와 모리히로 총리가 아시아 각국 희생자에 대한 ‘애도의 뜻’을 표명하고, 1994년 무라야마 도미이치 총리가 ‘깊은 반성’을 언급한 이후 반성의 뜻을 밝혀왔다. 하지만 아베 신조 전 총리가 2012년 말 재집권한 후 명맥이 끊겼다. 아베 전 총리는 반성 대신 “역사의 교훈을 깊이 새긴다”고 했고, 이 노선은 스가 요시히데, 기시다 후미오 전 총리에게도 이어졌다.



이시바 총리는 아울러 “비통한 전쟁의 기억과 부전(不戰·전쟁하지 않음)에 대한 결연한 맹세”를 강조했는데, 이 역시 아베 전 총리가 2015년 이후 사용한 “전쟁의 참화를 되풀이하지 않는다”는 표현에서 달라진 점이다. 17일 아사히신문에 따르면 총리 측근은 “‘전쟁의 참화’는 결과를 나타내는 말이어서 이시바 총리는 그걸로는 부족하다고 여긴다”며 “(부전의 맹세는) 전쟁을 일으켜서는 안 된다는 점을 강조한 말”이라고 설명했다.



23일 일본에서 열리는 한·일 정상회담을 일주일여 앞두고 일본 총리가 반성의 뜻을 나타낸 데 대해 한국 대통령실도 “주목하고 있다”고 했다.



이시바 총리는 그러나 추도사에서 가해 책임은 언급하지 않았다. 그는 제2차 세계대전 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사에 공물 대금을 보냈고, 이시바 내각 출범 후 처음으로 현직 각료(고이즈미 신지로 농림수산상·가토 가쓰노부 재무상)가 야스쿠니를 참배하기도 했다.



이 때문에 이시바 총리의 전후 80년 견해에도 전쟁 당시 일본 군부의 폭주에 대한 문민 통제가 왜 이뤄지지 않았는지를 검증하는 쪽에 초점이 맞춰질 것이라는 전망이 나온다. 패전 80주년인 지난 15일 견해 표명을 하지 못한 이유로는 “준비가 늦어졌다”며 “추도사는 형식적인 면도 있고 시간이나 분량도 제한돼 있다”고 총리 측근이 말했다.



요미우리신문은 이시바 총리가 미국과의 관세 협상에 매달리느라 패전일에 메시지를 내지 못했지만 항복문서 서명일인 9월2일에는 발표할 수 있다는 관측이 나온다고 보도했다. 반면 지지통신은 이시바 총리가 자신에 대한 당내 퇴진 압력 강도를 확인하면서 공표 시기를 신중하게 저울질할 것이라며 9월2일은 제외하는 방향이라고 전했다.