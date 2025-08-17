윤시윤 母 “100일도 안 된 아들 맡기고 떠나야 했다”…가슴 아픈 고백

배우 윤시윤이 그동안 한 번도 털어놓지 못했던 가정사를 처음으로 공개한다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 갈무리

윤시윤은 17일 오후 방송될 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서 어머니와 몽골로 떠나 진솔한 시간을 보내며 시청자들의 마음을 울릴 예정이다.

공항에 모습을 드러낸 윤시윤 모자는 스튜디오 출연진들의 시선을 단번에 사로잡았다. 긴 생머리와 또렷한 동안 미모를 지닌 시윤 어머니가 등장하자 ‘모벤져스’는 “정말 미인이시다” “너무 젊으시다” “극 중 엄마 아니고, 진짜 엄마가 맞는 거냐”라며 감탄을 금치 못했다.

여행 준비 과정에서도 모자의 극명한 차이가 눈에 띄었다. 간단한 짐만 챙긴 어머니와 달리, 윤시윤은 캐리어와 배낭 두 개를 들고 꼼꼼하게 짠 일정표까지 공개하며 ‘자기 관리 끝판왕’다운 모습을 보여줬다.

하지만 여행 중 어머니가 무심코 ‘이 행동’을 하는 바람에 윤시윤이 진땀을 흘리는 장면이 포착돼 웃음을 자아냈다. 이를 지켜보던 ‘모벤져스’는 “어머니가 아들 집에 안 가시는 이유가 있었네”라며 폭소를 터뜨렸다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 갈무리

이날 방송에서는 어린 나이에 홀로 윤시윤을 키워야 했던 어머니의 사연도 공개된다. 성인이 되자마자 엄마가 된 시윤 어머니는 형편상 백일도 채 되지 않은 아들을 친정에 맡기고 떨어져 살아야 했다고 밝혔다. 윤시윤 역시 어린 시절, 사람들 앞에서 어머니라고 부를 수 없었던 기억을 털어놓으며 보는 이들의 마음을 울린다.

특히 생계 문제로 아들의 운동회에도 참여하지 못했던 어머니가 어렵게 시간을 내 학교를 찾았다가 충격적인 장면을 목격하고 눈물을 흘린 사연은 스튜디오 출연진들을 먹먹하게 만들었다. “지금도 그 모습이 안 잊힌다”라며 마음 아파하는 어머니에게 윤시윤은 진심 어린 위로를 전하며 가슴 속 이야기를 나눴다.

이번 방송은 윤시윤 모자가 서로를 이해하고, 가족의 소중함을 다시 느끼는 여정을 담아 시청자들에게 따뜻한 감동을 선사할 예정이다. 9주년 특집으로 꾸며지는 ‘미운 우리 새끼’는 17일 오후 9시에 방송된다.