포항 중앙상가 영일만친구 야시장 화려한 개막, 원도심 상권 회복 신호탄

14일 ‘중앙상가 거리문화축제’ 시작으로 영일만친구 야시장 개장 운영

문화 공연·먹거리·이벤트로 개장 첫 주 연휴 5만여 명 발길 사로잡아 북적

9월 말까지 7주간 주차별 다양한 테마로 운영, 지역경제 활력 기대

포항시가 원도심 상권 활성화를 위해 마련한 ‘중앙상가 거리문화축제’의 개최를 시작으로 ‘포항 중앙상가 영일만친구 야시장’이 본격적인 운영에 들어갔다고 17일 밝혔다.

개장 첫째주인 14~17일까지 연휴동안 5만여 명의 인파가 몰리며 중앙상가 일대는 늦은 밤까지 북적여 지역 원도심 상권 회복의 가능성을 확인했다.

지난 14일 포항 중앙상가 거리문화축제를 시작으로 포항 중앙상가 영일만친구 야시장이 본격 운영에 들어간 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 개장식에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 시도의원, 전통시장 상인회, 시민, 관광객 등이 함께했다.

개장식 기념 ‘야시장 썸머 콘서트’에서는 붐비트 브라스밴드, 싸이버거 등의 화려한 축하공연이 펼쳐져 열기를 더했다.

‘허미노’, ‘포슐랭’, ‘손스테이’, ‘주관식당’ 등 유명 인플루언서들의 시식과 실시간 홍보가 눈길을 끌며 야시장 분위기를 한층 끌어올렸다.

먹거리 판매대와 푸드트럭 앞에는 긴 줄이 늘어섰고, 주변 상가에도 방문객으로 가득 찼다.

특히 올해는 룰렛을 돌려 당첨자에게 먹거리·커피 쿠폰, 무료주차권, 영화관람권, 자체 상품권 등 다양한 경품을 제공하는 '룰렛이벤트'를 중앙상가 상인회가 자체적으로 기획하고 운영해 호응을 얻었다.

무더운 날씨에도 불구하고 야시장을 찾은 방문객들에게 생수 무료 나눔 행사도 펼쳐졌다.

시는 롯데시네마 인근에 신규 공중화장실을 설치해 방문객 편의를 높였으며 빈 점포를 휴게공간과 청년창업 팝업스토어로 조성해 원도심에 활력을 불어넣었다.

이강덕 시장이 지난 14일 포항 중앙상가 영일만친구 야시장 개장식을 마치고 시민들과 반갑게 인사를 나누고 있다.

특히 팝업스토어의 청년 창업가 아이디어 상품이 인기였고 한동안 비어 있던 점포가 사람들로 북적이며 활기를 되찾아 그 의미를 더했다.

이강덕 시장은 “개장식에 함께 해준 모든 시민 여러분과 방문객을 비롯해 포항중앙상가 거리문화축제와 영일만친구 야시장 운영 준비에 힘써주신 중앙상가 상인회 관계자분들께 감사드린다”며 “이번 야시장 개장이 민생회복 소비쿠폰 지급과 맞물려 도심 상권 회복의 신호탄이 될 것”이라고 말했다.

한편 ‘포항 중앙상가 영일만친구 야시장’은 오는 9월 28일까지 총 7주간 매주 금·토·일요일, 다양한 테마로 운영된다.

Street Artist 공연, 영일만 夜한 싱어, 청년예술가 낭만 페스티벌, DJ 파티, 코미디쇼, 청소년 댄스 페스티벌 등 풍성한 프로그램이 이어지며 지역 경제 활성화에 기여할 예정이다.