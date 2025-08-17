광복 80주년 경주 기념행사 성료… 선열 뜻 기리고 미래 향한 발걸음

봉황대 일원서 400여 명 참석, 유공자 표창·타종식 등 진행

주낙영 시장 “APEC 통해 광복 정신, 세계와 공유할 것”



경북 경주시가 광복 80주년을 맞아 지난 15일 봉황대와 신라대종 앞에서 ‘광복 80주년 8·15 광복절 기념행사’를 열고, 일제강점기에서 조국 독립을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사들의 숭고한 희생을 기렸다.

이날 기념식은 독립유공자와 유족, 보훈단체 회원, 시민, 유관기관 관계자 등 400여 명이 참석했다.

15일 광복 80주년 8·15 광복절 기념행사에서 주낙영 경주시장을 비롯한 내빈들이 신라대종 앞에서 태극기를 흔들며 만세삼창을 외치고 있다. 경주시 제공

기념식이 거행된 봉황대는 1919년 3월 15일 경주 3·1독립만세운동이 시작된 역사적 장소로, 광복절의 의미를 더 깊게 새기는 무대가 됐다.

행사는 오전 10시, 신라고취대의 웅장한 식전 공연으로 막을 올렸다.

개회와 내빈 소개에 이어 애국가 제창과 순국선열·호국영령에 대한 묵념 등 국민의례가 진행됐다.

이어 독립유공자와 유족에 대한 표창, 경축사와 기념사, 광복절 노래 제창, 퍼포먼스와 만세삼창, 신라대종 타종식이 차례로 이어졌다.

15일 주낙영 경주시장을 비롯한 내빈들이 광복 80주년 8·15 광복절 기념 타종식에서 신라대종을 힘차게 울리고 있다.

타종식 이후에는 순국선열의 넋을 기리고 감사의 마음을 전하는 헌화가 엄숙하게 진행됐다.

부대행사로는 경주 출신 독립운동가 50여 명의 활약상과, 전국적으로 독립자금 지원에 앞장섰던 최부자댁의 활동을 소개하는 전시가 마련돼 시민들의 발길이 이어졌다.

행사장 한편에는 광복절 기념 자료 전시장이 운영돼 가족 단위 방문객들이 자연스럽게 역사 교육의 시간을 가졌다.

안전한 기념행사 진행을 위해 봉황대 앞 도로와 CU 경주노동점~신라대종 앞 삼거리 구간은 오전 9시 30분부터 11시 30분까지 통제됐다.

15일 주낙영 경주시장이 신라대종 앞 단상에서 광복 80주년 8·15 광복절 기념 경축사를 하고 있다.



주낙영 시장은 경축사에서 “광복 80주년은 단순한 기념일이 아니라, 선열들이 지켜낸 자주와 평화, 협력의 가치를 시민과 세계가 함께 느끼고 후세에 전승하는 계기가 돼야 한다”며 “오는 10월 열리는 2025 APEC 정상회의를 통해 경주가 대한민국의 역사와 평화의 가치를 전 세계에 널리 알리는 도시로 거듭나겠다”고 강조했다.

또한 주 시장은 경주의 항일운동 역사도 언급하며 “경주는 문화유산의 도시일 뿐만 아니라, 1905년 을사늑약에 항거한 의병활동과 3·15 만세운동, 박상진 의사와 수많은 애국지사의 항일투쟁이 이어진 독립운동의 현장이었다”며 “선열들의 정신을 이어받아 더 정의롭고 평화로운 대한민국을 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 경주시는 이번 행사를 계기로 광복의 역사와 의미를 시민과 공유하고, 미래 세대에게 독립정신을 계승하는 다양한 프로그램을 확대해 나갈 방침이다.