“1억 넘는 연봉받아도 이직 안한다고?”…회사 안 떠나는 이유

고연봉·고이직 게임업계, ‘장기 근속’으로 분위기 반전



경기 침체·AI 확산 속…‘안정성’ 중시하는 트렌드 확산

이직률이 높은 대표 업종으로 꼽히던 게임업계에서 최근 버티는 것이 곧 경쟁력이라는 인식이 확산하고 있다. 업계 대표 게임사들의 평균 근속 연수가 꾸준히 늘어나며 업계 분위기에 변화의 조짐이 감지된다.

단순 연봉보다는 고용 안정성을 중시하는 경향이 커지고 있다. 게티이미지

그간 게임업계는 잦은 이직이 일반화된 산업으로 알려졌다. 인력이 곧 경쟁력인 산업 특성상 숙련된 개발자들이 회사 간 이동을 통해 억대 연봉을 확보하는 사례가 빈번했다.

18일 업계에 따르면 국내 주요 게임사의 평균 연봉은 엔씨소프트 약 1억800만원, 크래프톤 약 1억900만원, 넷마블 약 7700만원 수준이다. 펄어비스(약 9800만원), 넥슨게임즈(약 9500만원), 카카오게임즈(약 8800만원) 등도 억대에 육박하는 수준의 연봉을 제시해왔다.

높은 연봉에도 평균 근속 연수는 3년 내외로 짧은 편이었다. ‘고연봉-고이직’ 구조가 업계 전반의 특징으로 자리 잡았던 셈이다.

◆근속 연수 3년에서 7년으로…‘버티는’ 시대

최근에는 양상이 달라지고 있다. 경기 침체로 인한 구조조정, 인공지능(AI) 확산으로 인한 직무 변화, 글로벌 시장 경쟁 심화 등으로 인해 고용 불안정성이 커지면서 ‘이직’보다는 ‘버티기’에 초점이 맞춰지는 분위기다.

단기간에 연봉을 높이기보다는 한 조직 내에서 전문성과 생존력을 키우려는 실용적 접근이 확산되고 있는 것이다.

실제로 주요 게임사의 평균 근속 연수는 상승세를 보이고 있다. 엔씨소프트와 넷마블의 경우 최근 대규모 구조조정을 단행했음에도 근속 연수가 증가했다.

고용 불안이 오히려 인력의 이직을 억제하고, 내부 잔류를 유도하는 결과로 이어지고 있는 셈이다.

◆업계 인재 전략…전문가들 “이제는 ‘유지’가 핵심”

이 같은 흐름은 직장인들의 인식 변화에서도 확인된다. ‘경력 이직 인식 조사’ 통계를 보면 이직 시 주요 고려 요소로는 연봉 인상률(20.7%), 복리후생(20.5%), 회사의 재정 상태(14.7%)가 꼽혔다.

단순한 연봉 수준보다는 ‘고용 안정성’을 중시하는 경향이 커지고 있다는 해석이 가능하다.

불확실한 경기 상황 속에서 안정성의 가치가 크게 부각되고 있다. 게티이미지

전문가들은 “과거에는 경력과 연봉을 끌어올리기 위한 잦은 이직이 하나의 관행처럼 여겨졌다”고 말한다.

그러면서도 “최근 몇 년 사이 불확실한 경기 상황과 AI 도입으로 인한 직무 재편 위기 속에서 안정성의 가치가 크게 부각되고 있다”고 덧붙였다.

아울러 “단기 연봉 경쟁보다는 장기적으로 인재의 전문성과 조직의 지속 가능성을 함께 고민해야 할 시점”이라고 강조했다.