8월 18일은 ‘쌀의 날’…집밥에서 즉석밥으로, 진화하는 밥상

매년 8월 18일은 ‘쌀의 날’이다. 한자 쌀 ‘미(米)’를 숫자 ‘팔(八)’, ‘십(十)’, ‘팔(八)’로 해석한 데서 유래했다. 이는 쌀 한 톨을 생산하기까지 여든여덟 번의 손길이 필요하다는 뜻으로, 쌀의 소중함과 농부의 노고를 기리는 의미를 담고 있다.

게티이미지

‘쌀의 날’은 2006년 한국쌀전업농중앙연합회가 점점 줄어드는 쌀 소비를 돌아보고, 우리 밥상의 가치를 되새기기 위해 제정한 기념일이다.

한때 쌀 소비는 집에서 지은 따뜻한 밥 중심이었지만, 최근에는 ‘즉석밥’이 그 자리를 빠르게 대체하고 있다.

18일 통계청 양곡소비량조사에 따르면 국내 1인당 연간 쌀 소비량은 2000년 93.6kg에서 2024년 55.8kg으로 약 40% 이상 감소했다.

반면 즉석밥 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 업계는 즉석밥 시장 규모가 2015년 2,200억 원에서 2024년 약 5,000억 원 규모로 확대된 것으로 추산한다.

즉석밥의 성장은 단순히 ‘간편함’ 때문만은 아니다. 1인 가구 및 맞벌이 가정의 증가, 집밥에 가까운 품질 향상, 그리고 기능성과 건강까지 고려한 제품 다양화가 주요 요인으로 작용하고 있다.

업계에 따르면 하림의 ‘더미식 밥’은 이러한 트렌드에 발맞춰 즉석밥의 품질을 한 단계 끌어올린 대표적인 제품으로 주목받고 있다. ‘간편하지만 정성스럽게’를 슬로건으로 내세운 더미식 밥은 집밥에 가까운 맛과 식감을 구현하며 시장의 기준을 새롭게 설정했다.

하림은 생산 공정 전반을 무균화해 보존료 없이 100% 쌀과 물만으로 밥을 짓는다. 특히 중성(pH 7)의 산도를 유지하며, 냉수가 아닌 온수로 천천히 뜸을 들이는 독자적 방식으로 밥알이 눌리지 않고 고슬고슬한 식감을 살려낸 것이 특징이다.

이러한 기술력은 소비자 평가에서도 입증됐다. 2024년 6월, 하림과 글로벌리서치가 공동 진행한 ‘밥 블라인드 테스트’에서, 밥 소믈리에 7인이 평가한 5개 제품(더미식 밥, 시판 즉석밥 2종, 집밥, 업소밥) 중 더미식 밥은 종합만족도 평균 4.3점(5점 만점)으로 1위를 차지했다.

현재 더미식 밥은 백미밥, 귀리쌀밥, 메밀쌀밥, 고시히카리밥, 흑미밥, 오곡밥, 잡곡밥, 현미밥 등 총 14종으로 구성돼, 소비자의 건강 지향성과 다양한 입맛을 폭넓게 만족시키고 있다.

즉석밥 시장은 이제 단순한 백미밥을 넘어, 잡곡·기능성 곡물·건강 성분을 접목한 고도화된 제품군으로 빠르게 확장 중이다.

CJ제일제당은 저속노화 식단 레시피를 반영한 ‘햇반 라이스 플랜’ 2종을 선보여 누적 판매량 300만 개를 돌파했다. ‘햇반 렌틸콩현미밥+’는 렌틸콩에 귀리·현미·백미를 배합했고, ‘햇반 파로통곡물밥+’는 고대 곡물인 파로(Farro)와 다양한 통곡물을 활용해 영양 밸런스를 강화했다. 이외에도 CJ는 발아현미밥, 흑미밥, 통곡물밥 등 다양한 건강 지향 즉석밥을 꾸준히 출시하고 있다.

동원F&B는 올해 5월 ‘양반 100밥’ 시리즈 7종을 출시했다. 이 제품군은 멥쌀과 잡곡의 균형을 맞춘 ‘블렌디드 4종(현미밥, 흑미밥, 오미밥, 찰진밥)’과, 잡곡 100%만 사용한 ‘100% 3종(발아현미밥, 현미밥, 통곡물밥)’으로 나뉜다. 잡곡 고유의 풍미와 건강성을 원하는 소비자들을 겨냥한 구성이다.

오뚜기도 ‘찰진 흑미잡곡밥’, ‘부드러운 현미잡곡밥’ 등 식감을 기준으로 한 제품을 잇따라 선보였으며, 최근에는 경기도 화성에서만 재배되는 특허 품종인 ‘수향미’를 사용한 ‘수향미 현미밥’을 출시해 고소한 향과 쫀득한 식감으로 주목받고 있다.

즉석밥은 이제 단순한 대체식이 아니라, 집밥 이상의 품질과 건강을 담은 본격적인 주식의 한 축으로 자리 잡고 있다. 다양한 라이프스타일과 식문화 변화에 맞춰 끊임없이 진화하는 즉석밥 시장.

‘쌀의 날’을 맞아, 우리 밥상의 의미를 다시 한 번 되새겨보는 건 어떨까. 쌀 한 톨의 가치와, 그 위에 쌓인 기술과 정성까지 함께 음미해볼 만한 시점이다.