전국 폭염‥ 수도권·강원 비 [오늘날씨]

“전국 대부분 지역 최고체감온도 33도 안팎”



월요일인 18일은 전국에 무더위가 이어지는 가운데 수도권과 강원내륙·산지에 비가 내리겠다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중인 17일 서울 광화문광장 바닥 분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다.연합뉴스

기상청은 “수도권과 강원내륙·산지에 비가 내리는 곳이 있겠으며, 당분간 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다”고 이날 예보했다.

예상 강수량은 인천·경기북부·서해5도와 강원중·북부내륙·산지에는 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 서울과 경기남부에는 5~40㎜다. 경기북부와 강원중·북부내륙에는 오후 늦게까지 비가 이어지겠다.

충남은 오전에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 전남과 제주도에는 오후에 5~40㎜의 소나기가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 특히 경기북동부와 강원북부내륙에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

수도권과 강원영동에 순간풍속 55㎞/h(15㎧) 안팎 강풍이 불것으로 보여 시설물 관리와 안전사고 예방이 요구된다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 29~34도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 26도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲제주 26도다.

낮 최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 34도 ▲대전 32도 ▲전주 33도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲제주 32도다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.