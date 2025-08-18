“간판값으로만 2조…대기업 총수일가 ‘사익편취’ 통로 되나”

LG·SK 각각 3000억대 수취…톱10 대부분 ‘조 단위 그룹’

국민의힘 이양수 의원. 연합뉴스

지난해 대기업 지주사와 대표회사가 계열사로부터 받은 상표권 사용료, 이른바 ‘간판값’이 사상 처음 2조 원을 넘어섰다. 숫자만 놓고 보면 단순한 로열티지만, 계산 방식이 제각각이다 보니 총수일가 사익편취에 악용될 수 있다는 지적이 나온다.

국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원이 18일 공개한 공정거래위원회 자료에 따르면, 지난해 자산 5조 원 이상 대기업집단 92곳 중 72개 그룹이 897개 계열사로부터 총 2조1530억 원의 간판값을 챙겼다. 2022년까지 1조 원대였던 간판값은 2023년 처음으로 2조 원을 돌파했고, 지난해에는 1176억 원 더 불어났다.

가장 많은 사용료를 받은 그룹은 LG(3545억 원), 이어 SK(3109억 원), 한화(1796억 원), CJ(1347억 원), 포스코(1317억 원) 순이었다. 롯데, GS, 효성, HD현대, 현대자동차도 각각 500억~1000억 원대 간판값을 챙기며 ‘톱10’에 이름을 올렸다.

간판값 자체는 상표권 대가이므로 위법이 아니다. 문제는 산출 기준이 기업마다 제멋대로라는 점이다.

LG·SK는 매출액에서 광고선전비를 뺀 뒤 0.2% 곱했고 한국앤컴퍼니는 0.5% 적용, 한솔은 매출액의 0.28% 단순 적용, 쿠팡은 계열사 간 매출 제외 후 0.2%였다.

이처럼 산정식이 들쭉날쭉하다 보니 “총수일가 지분이 높은 지주사에 ‘몰아주기’ 가능성이 있다”는 지적이 반복돼왔다.

실제 사례도 있다. 지난해 셀트리온은 그룹 총수인 서정진 회장이 대주주인 계열사 두 곳에 10년 넘게 상표권을 무상 제공해 부당 지원 혐의로 적발됐다. ‘과도하게 받는 꼼수’뿐 아니라 ‘아예 공짜로 주는 꼼수’까지 존재하는 셈이다.

이 의원은 “브랜드 가치는 계열사들의 마케팅과 광고가 함께 키우는 것인데, 지주사가 상표권을 보유했다는 이유로 무조건 돈을 가져간다면 계열사 입장에선 이중 부담”이라고 꼬집었다. 이어 “공정위는 그룹별 간판값 수취 구조를 면밀히 들여다보고, 사익편취 수단으로 악용되면 강력히 조치해야 한다”고 촉구했다.