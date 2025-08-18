청년 48만명 ‘쉬었음’…경제서 빠져나간 돈만 53조

2019년 43만명 → 2023년 48만명…고학력 청년 늘며 사회적 손실

서울 마포구 서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자가 서류를 작성하고 있다.뉴시스

구직 활동도, 일할 의사도 없는 ‘쉬었음’ 청년으로 인한 사회적 비용이 연평균 10조원을 넘어섰다는 분석이 나왔다. 청년 인구가 줄고 있음에도 쉬었음 청년 수는 늘고, 특히 고학력 비중까지 커지고 있어 경제적 충격은 더 커지고 있다는 지적이다.

18일 한국경제인협회가 이미숙 창원대 교수에게 의뢰한 보고서에 따르면, 2019년부터 2023년까지 발생한 ‘쉬었음’ 청년의 경제적 비용은 총 53조3998억원으로 추산됐다.

연도별로는 2019년 8조8969억 원, 2020년 11조4520억 원, 2021년 10조3597억 원, 2022년 11조1749억 원, 2023년 11조5163억 원으로, 최근 들어 매년 10조 원을 웃돌고 있다.

쉬었음 청년은 2019년 43만2000명에서 2023년 48만1000명으로 증가했다. 같은 기간 청년 전체 인구는 966만명에서 879만명으로 줄었지만, 쉬었음 청년 비율은 오히려 4.48%에서 5.47%로 뛰었다.

특히 대학교 이상 학력자의 비중이 36.8%(2019년)에서 38.3%(2023년)로 높아졌다. 즉 “배운 만큼 일할 수 있었던” 청년들이 경제활동에서 이탈하면서 기회 손실이 커졌다는 얘기다.

보고서는 취업 청년이 받을 수 있었던 월급을 기준으로 쉬었음 청년의 잠재 소득을 추산했는데, 2019년 월 155만 원에서 2023년 179만 원으로 늘었다. 하지만 이 돈은 실제로는 벌리지 못한 ‘증발한 소득’으로 기록됐다.

보고서는 “쉬었음 청년의 예상 소득이 평균 임금에는 못 미치지만, 적지 않은 금액이 사회적으로 사라지고 있다”며 “청년들이 쉬었음 상태로 빠져드는 것은 단순 개인 문제가 아니라 국가 경제의 부담”이라고 강조했다.

보고서는 대응책으로 △교육 수준별 맞춤형 정책 △무기력 극복 프로그램 △단기 업무 기반의 ‘청년 회복형 근로장학제’ △청년 동행 매니저 제도 등을 제안했다.

한경협 이상호 경제산업본부장은 “7월 기준 쉬었음 청년이 역대 최대치를 기록할 정도로 상황이 심각하다”며 “청년 맞춤형 지원과 동시에 기업 활력 제고를 통해 고용 여력을 넓히는 노력이 필요하다”고 말했다.