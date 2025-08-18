윤시윤, 여배우 뺨치는 미모의 母 최초 공개…"진짜 엄마야?"

SBS '미운 우리 새끼' 방송화면 캡처

배우 윤시윤 모친의 여배우급 미모가 화제다.

17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 몽골로 엄마와 단둘이 여행을 떠난 배우 윤시윤의 모습이 전파를 탔다. , 신동엽을 비롯한 출연진 모두가 윤시윤 모친의 비주얼에 깜짝 놀랐다. 이날 스페셜 MC로는 배우 정일우가 등장했다.

신동엽은 윤시윤 엄마를 보자마자 “어우 깜짝이야”라고 놀랐다. 허경환 엄마도 “저렇게 젊어?”라며 감탄했다. 김희철 엄마 역시 “진짜 엄마야?”라고 물은 뒤 “연기하다 만난 엄마인 줄 알았다. 너무 젊으셔서”라고 했다. 신동엽은 “배우분 같다. 너무 미인이고”라고 연신 놀라워했다.

서장훈은 “윤시윤의 모친이 정확한 나이 안 나왔지만 신동엽과 별로 차이 안 날 것 같다 누나일 것”이라 했고 신동엽도 “그만큼 스타일 좋고 젊어 보인다”며 인정했다.

모벤져스가 윤시윤 엄마의 긴 머리를 부러워하자 신동엽은 “머리카락 긴 게 제일 부럽냐”고 물었다. 이에 윤현민 엄마는 “관리하는 게 보통 아니다”라고 밝혔다. 윤시윤은 엄마와의 여행을 위해 만발의 준비를 한 걸 보여주며 “공연 시작 전, 이동하면서 계속 준비했다”라고도 했다.

엄마는 “잠자는 건 어떻게 해? 너랑 같은 방 쓸 거야? 그건 싫은데. 잘 때만큼은 자유로워지고 싶어”라고 부탁해 웃음을 안겼다.

윤시윤은 “보통 엄마들은 아들이랑 같은 방 쓰고 싶어 하지 않냐”라고 했지만, 그의 엄마는 “잠잘 때만은 편하고 싶다”고 물러서지 않았다.

이를 보던 서장훈은 “워낙 깔끔하니 엄마가 경계를 한다”고 말했다.