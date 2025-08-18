양 무릎으로 타구 잡은 이정후 ‘정후니’ 진기명기…해설자 "10년짜리 호수비" 극찬

이정후(26·샌프란시스코 자이언츠)는 글러브가 아닌 무릎으로 공을 잡아 아웃시키는 진기명기 수비를 선보여 눈길을 끌었다.

샌프란시스코 이정후가 18일 샌프란시스코 오라클파크에서 탬파베이와 치른 경기 4회에 무릎 사이로 공을 잡아 아웃시키는 호수비를 펼친 뒤 공을 꺼내고 있다. 샌프란시스코=AP연합뉴스

이정후는 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규리그 탬파베이 레이스와 경기에서 보기 힘든 호수비를 펼쳤다.

오라클파크 우중간 외야에는 다른 구장과 비교해 더 깊숙한 공간이 있어 외야수는 더 넓은 범위를 수비해야 한다. 3루타가 많이 나와서 ‘트리플스 앨리’(Triples Alley·3루타 골목)라는 별칭도 있다.



이날 1번 타자 중견수로 출전한 이정후는 4회초 탬파베이 얀디 디아스가 바로 이곳으로 타구를 날리자 쫓아가 미끄러져 넘어지며 글러브를 갖다 댔지만, 한 번에 잡지 못하고 타구가 빠져나왔다. 공이 다리를 타고 내려가자 그는 반사적으로 양 무릎을 오므려 마치 암탉이 알을 품는 것처럼 공을 잡는 데 성공했다. 이정후는 무릎 사이에서 공을 꺼내 높이 들어 보였고, 함께 달려왔던 우익수 드루 길버트는 놀라움을 감추지 못했다. MLB닷컴은 이 장면을 두고 이정후의 이름을 ‘정후니(Knee·무릎)’로 바꿔 불렀다.

샌프란시스코 해설자들도 이정후의 수비에 감탄했다. 마이크 크루코는 이정후가 아웃을 잡은 순간 “무릎으로 잡았다”고 소리쳤고, 듀에인 쿠이퍼는 “누가 뭐래도 10년짜리 수비다. 하루, 한 주, 한 달, 한 시즌에 한 번 나오는 게 아니라 10년에 한 번 나올 만한 수비”라고 감탄했다.

이정후는 이날 4타수 1안타로 6경기 안타 행진을 이어가며 시즌 타율 0.260을 유지했다. 1회 첫 타석에서는 탬파베이 선발 라이언 페피오트의 몸쪽 포심 패스트볼을 공략, 우익수 방면으로 총알 같은 2루타를 쳤다. 이정후의 이번 시즌 28번째 2루타다. 이후 세 차례 타석은 삼진 1개와 뜬공 2개로 물러났다. 샌프란시스코가 7-1로 승리, 최근 7연패에서 벗어났다.

탬파베이 김하성은 6번 타자 유격수로 선발 출전, 4타수 2안타를 쳤다. 김하성의 시즌 타율은 0.228로 올랐다.