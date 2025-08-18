원민경 후보자 "여가부 안정 제일 시급…성평등가족부로 확대"

원민경 여성가족부 장관 후보자는 18일 "여성가족부의 안정과 성평등가족부로의 확대·강화가 가장 시급한 과제"라고 밝혔다.



원 후보자는 이날 오전 인사청문회 준비를 위해 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원으로 출근하며 "존폐 논란과 장기간의 장관직 부재로 (여가부의) 정책 추진 동력이 약화했을까 우려된다"면서 이같이 말했다.

원민경 여성가족부 장관 후보자가 18일 인사청문 준비 사무실이 마련된 서울 한국청소년활동진흥원으로 출근하며 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

그는 이어 "성평등가족부로의 확대 개편을 통해 성평등 정책의 총괄 조정과 거버넌스 기능을 강화하고, 부처 위상과 정책을 확대하는 힘 있는 성평등가족부를 만드는 것이 최우선"이라고 강조했다.



또 "이를 기반으로 교제폭력, 디지털 성폭력, 성매매와 같은 폭력 문제와 여성 경제활동 참여, 노동시장의 성차별 해소, 위기 취약가족·청소년에 대한 두터운 지원체계를 마련하겠다"고 덧붙였다.



원 후보자는 여성·가족법을 주력 분야로 삼아온 변호사다.



그는 민주사회를 위한 변호사모임 여성인권위원장 출신으로, 2023년 7월부터 국가인권위원회 비상임위원으로 활동했으며 한국여성의전화 이사도 맡고 있다.

