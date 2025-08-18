가천대 길병원, 과기부 주관 ‘뇌졸중 이미지 합성 데이터’ 수행기관 선정

가천대 길병원이 구성한 컨소시엄이 과학기술정보통신부 주관의 ‘2025년도 초거대 인공지능(AI) 확산 생태계 조성 사업’ 중 ‘뇌졸중 이미지 합성 데이터’ 구축 사업 수행기관에 선정됐다. 총 5억8000만원 규모로 길병원 신경과 하상희 교수가 올해 연말까지 총괄책임을 맡는다.

18일 길병원에 따르면 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 이번 사업은 실제 뇌 MRI·CT 영상으로 3D 의료영상 합성 모델을 개발하는 것이다. 또 이를 기반으로 뇌졸중 여부를 분류하는 AI 모델과 병변 영역을 분할하는 AI 모델을 구축한다.

모든 데이터는 신경과 전문의 정밀 검수를 거쳐, AI 학습에 최적화된 고품질 데이터로 제공될 계획이다. MRI·CT 데이터 구성은 △허혈성 뇌졸중 환자군 △출혈성 뇌졸중 환자군 △정상군으로 이뤄진다. 원시데이터는 1만4000건, 원천데이터 2만8000건이 각각 활용된다.

컨소시엄에는 가천대 길병원(하상희 교수), 가톨릭관동대 의료기술협력단(안상준 교수), ㈜브라이센코리아(양현구 대표), ㈜케이마인(김광기 대표) 등이 참여한다.구축 데이터는 향후 NIA가 운영하는 ‘AI-Hub’를 통해 공개될 예정이다.