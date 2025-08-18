‘2025 방통위 방송대상’에 국민 평가 반영…심사단 모집

방송통신위원회는 ‘2025 방송통신위원회 방송대상’ 수상작 선정에 국민 의견을 반영하기 위해 국민심사단을 모집한다고 18일 밝혔다.

방통위 방송대상은 한 해 동안 국내에서 제작·방송된 우수 프로그램과 방송 문화 발전에 기여한 개인·단체에 시상해 창작 의욕 고취와 방송 프로그램 질적 향상을 도모하기 위해 제정됐다.

사진=연합뉴스

국민심사단은 방송대상 출품작 중 예심을 통과한 본선 추천작에 대해 심사하며, 만 19세 이상의 대한민국 국민이라면 누구나 국민심사단에 응모할 수 있다.

응모 기간은 다음 달 1일까지로, 방통위 홈페이지(www.kcc.go.kr) 공지사항에 게시된 지원서 서식을 작성해 이메일로 제출하면 된다.

방통위는 응모자의 연령․성별․지역 등 다양성과 심사단 참여 경험 등을 고려해 총 12인의 국민심사단을 선발할 예정이다.

방통위 방송대상은 대상 1편, 최우수상 1편과 함께 △사회·문화발전 △창의혁신 △한류확산 △지역발전 △온라인동영상서비스(OTT)·웹·앱콘텐츠 등 5개 부문에서 우수상 9편, 특별상 4편 등 총 15편이 선정된다. 지난해 대상은 EBS ‘다큐멘터리K - 인구대기획 초저출생’이 선정된 바 있다.