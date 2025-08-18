대구시, ‘2025년 사회조사 실시’… 9000가구 약 1만6000명 대상

대구시가 ‘2025년 대구 사회조사’에 나선다.

18일 대구시에 따르면 시는 이날부터 다음 달 26일까지 표본으로 선정된 9000가구의 만 15세 이상 시민으로 약 1만6000명이 조사에 참여한다. 사회조사는 통계법에 의한 국가 승인통계로 2011년부터 매년 시행됐다

올해 조사는 △주관적 웰빙 △소득·소비 △노동 △교육·훈련 △주거·교통 △여가 △구·군 특성 항목 등 7개 부문 54개 항목으로 구성되며, 각 항목은 시민들의 주관적인 생각, 만족도, 불만족 이유, 개선 과제 등을 다룬다.

전문 조사업체 요원이 가구를 직접 방문해 면접하는 방식으로 진행된다. 방문 조사 참여가 어려운 가구는 인터넷 조사로 응답할 수 있다.

조사 결과는 지역 정책 개발과 각종 학술·연구 자료로 활용되며 수집된 개인정보는 법령에 따라 철저히 보호된다.

오준혁 시 기획조정실장은 “사회조사는 시민들의 삶의 질과 사회 변화상을 파악해 더 살기 좋은 대구를 만들기 위한 중요한 통계”라며 “조사 내용은 통계법에 따라 철저히 보호되므로 정확한 통계 작성을 위해 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.