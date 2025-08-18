경찰, 주식 의혹 이춘석 재소환 시사…"압수물 추가 분석"

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원에 대한 재소환을 시사했다.



경찰청 관계자는 18일 정례간담회에서 "이 의원에 대한 압수물 분석이 모두 끝나지 않은 상태"라며 "분석을 마치고 필요시 추가 조사할 예정"이라고 밝혔다.

주식 차명거래 의혹이 제기된 이춘석 무소속 의원이 지난 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에서 조사를 마친 뒤 나서고 있다.

이 의원은 지난 14일 서울경찰청 금융범죄수사대에 출석해 7시간가량 조사를 받았다.



당시 주식 차명거래 혐의를 인정했지만 직무 관련성은 부인하는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.



다만 경찰 관계자는 이 의원의 진술 내용이나 추가 입건자 등에 대해서는 말을 아꼈다.



경찰은 인사청문회에서 보좌관 갑질 등과 관련해 거짓 해명을 했다는 의혹을 받는 강선우 전 여성가족부 장관 후보자와 관련해 강서경찰서에 8건의 고발장이 접수됐다고 설명했다.



갑질 의혹을 제기한 보좌진이 "일을 잘 못해서 잘린 것"이라 발언해 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고발당한 유시민 작가의 사건은 지난 14일 방배경찰서에 배당했다고 전했다.



여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 대선 후보 텔레비전 토론에서 여성 신체 관련해 폭력적인 표현을 해 고발당한 개혁신당 이준석 대표에 대해서는 "절차에 따라 수사를 진행하고 있다"고 했다.



이 밖에 경찰은 배우자가 코로나19 수혜주를 보유해 이득을 봤다는 의혹을 받는 정은경 보건복지부 장관과 관련해 서울 용산경찰서가 고발인 조사 중이며, 민생회복 소비쿠폰 불법 유통 의혹 사건 9건을 접수해 6건을 수사하고 있다고 밝혔다.

<연합>