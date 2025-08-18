젤렌스키 워싱턴 도착…"신뢰할만한 방식으로 전쟁 끝내야"

18일 트럼프 회담 앞두고 방미…푸틴 협상안 논의 예정

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 종전안 논의를 하루 앞두고 미국 워싱턴DC에 도착했다.



젤렌스키 대통령은 미국 도착 직후 공개한 텔레그램 메시지에서 "내일 트럼프 대통령과 대화한다. 트럼프 대통령의 초청에 감사드린다"며 "우리는 모두 신속하고 신뢰할 만한 방식으로 이 전쟁이 끝나기를 원한다"고 말했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

그는 "평화는 존속되어야 한다"며 "우크라이나가 크림반도와 동부 돈바스 일부를 억지로 내놓아야 했던 수년 전과는 달라야 한다. 1994년 '안보 보장'을 받았으나 그 보장이 작동하지 않았던 때와도 달라야 한다"고 강조했다.



우크라이나는 2014년 크림반도를 러시아에 강제 병합당한 바 있다. 구소련 붕괴 뒤인 1994년에는 핵무기를 포기하는 대가로 영토·주권을 보장받는 부다페스트 양해각서에 서명했지만, 결과적으로 러시아의 침공으로 이 약속이 제대로 지켜지지 않았다.



젤렌스키 대통령은 "러시아는 스스로 시작한 이 전쟁을 반드시 끝내야 한다"라며 "미국과 유럽 우방국들, 우리 공동의 힘으로 러시아가 진정한 평화에 동의하도록 압박할 수 있을 것으로 희망한다"고 덧붙였다.



미 의회 전문매체 롤콜에 따르면 젤렌스키 대통령은 도착 이튿날인 18일 오후 1시15분 백악관 집무실에서 트럼프 대통령과 양자 회담을 갖는다.



이어 2시15분 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 지도자들과도 함께 회담을 진행할 것으로 보인다.

<연합>