與 “尹정권 ‘만사처통’ 정권?‥ 김건희가 진짜 대통령이었나”

“김건희 특검 소환 ‘V0’ 국정농단 명백히 드러나야”

“탐욕의 왕국의 실체 밝히는 계기가 되어야”

더불어민주당은 18일 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 구속 후 두 번째 특검 조사에 출석한 것을 두고 “오늘 소환 조사는 김건희 씨가 세운 탐욕의 왕국의 실체를 밝히는 계기가 되어야 할 것”이라고 밝혔다.

도이치모터스 주가조작 연루 의혹 등을 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 지난 6일 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 밖으로 나서고 있다. 뉴시스

부승찬 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “모든 의혹의 정점에는 김건희 씨가 있다. 오늘 특검 조사에서 더불어민주당은 국민과 함께 시중에 떠도는 ‘V0’의 국정농단이 명백히 드러나길 강력히 요구한다”고 했다.

부 대변인은 “나토 목걸이를 선물한 서희건설이 목걸이를 김건희에게 주었다고 인정했다”며 “이봉관 서희건설 회장 사위인 박성근 당시 국무총리 비서실장의 22대 총선 출마를 앞두고 벌어진 일”이라고 설명했다.

그는 “심지어 김건희 씨가 현직 검사 신분으로 창원 출마를 저울질하던 김상민 전 검사와 통화한 기록까지 드러났다”며 “이는 명백한 공천개입이자 국정개입 의혹”이라고 지적했다.

이어 “김건희 씨는 침묵으로 국민을 분노케 하고 있다”며 “국민은 김건희 씨가 아무 것도 아닌 사람이 아니라, 명품백에 이어 고급 시계, 고가 목걸이 등 아무 것도 아닌 사람이 받을 수 없는 수많은 뇌물과 청탁을 받은 주체였음을 다 알고 계신다”고 했다.

그러면서 “국민은 묻고 있다. 공천개입 의혹, 우주청 설립 논의, 이태원 참사 뒤 이상민 전 장관의 거취 논의까지, 윤석열 정권은 ‘만사처통’ 정권이었나. 아니면 김건희 씨가 진짜 대통령이었나”라고 물었다.

아울러 “더불어민주당은 3대 특검 종합대응특위를 중심으로 지난 3년간 헌법과 민주주의의 질서를 무너뜨린 윤석열 정권의 민낯을 국민께 보고드리고 국민주권을 바로 세워나가겠다”고 덧붙였다.